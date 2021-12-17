×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Zeki Müren
Karlar Düşer
Karlar Düşer
35 Parça | 02:25:00
DİNLE
TAKİP ET
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Karlar Düşer
Zeki Müren
03:26
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
02
Şimdi Uzaklardasın
Zeki Müren
03:19
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
03
Gözlerin Doğuyor Gecelerime
Zeki Müren
05:18
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
04
Gitme Sana Muhtacım
Zeki Müren
04:33
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
05
İnleyen Nağmeler
Zeki Müren
02:43
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
06
Unutamam Seni
Zeki Müren
03:59
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
07
Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun
Zeki Müren
05:28
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
08
Sevemez Kimse Seni
Zeki Müren
03:44
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
09
Hiçbir şeyde Gözüm Yok
Zeki Müren
03:52
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2021
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git