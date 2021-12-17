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7/24 Dinle Zeki Müren Karlar Düşer
Karlar Düşer

Karlar Düşer

35 Parça | 02:25:00

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Karlar Düşer

Zeki Müren 03:26
02

Şimdi Uzaklardasın

Zeki Müren 03:19
03

Gözlerin Doğuyor Gecelerime

Zeki Müren 05:18
04

Gitme Sana Muhtacım

Zeki Müren 04:33
05

İnleyen Nağmeler

Zeki Müren 02:43
06

Unutamam Seni

Zeki Müren 03:59
07

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

Zeki Müren 05:28
08

Sevemez Kimse Seni

Zeki Müren 03:44
09

Hiçbir şeyde Gözüm Yok

Zeki Müren 03:52

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