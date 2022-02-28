Zeki Müren

Kırmızı Gülün Alı Var Kırmızı gülün alı var aman aman Her gün ağlasam da yeri var Bugün benim efkarım var aman aman Ah bu gönül arzu eder seni seni yâr seni *** Kırmızı gülü budarlar aman aman Altına meclis kurarlar Güzeli candan severler aman aman Ah bu gönül arzu eder seni seni yâr seni

İnleyen Nağmeler İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı *** Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı *** Arzular orada zevk oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı *** Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı