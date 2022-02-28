Zeki Müren

Saçın yüzüne değse Telini kıskanırım Birine söz söylesen Dilini kıskanırım *** Saçın yüzüne değse Telini kıskanırım Birine söz söylesen Dilini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Sakın takma göğsüne Gülünü kıskanırım Seni saran kemerden Belini kıskanırım *** Sakın takma göğsüne Gülünü kıskanırım Seni saran kemerden Belini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Deli ediyor beni Gezinir her yerini Okşadıkça tenini Elini kıskanırım *** Deli ediyor beni Gezinir her yerini Okşadıkça tenini Elini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden Öleceğim derdimden Öleceğim derdimden

Son birkaç ay zor geçti Sevgim değil sabrım tükendi Biliyordun belki söyleyemedin Gitmek istedin de gidemedin *** Seni bu yük altında bırakamam Mutlu olmaktan alı koyamam Yalnızlık bana zor değil ama Alışmışım ben bu kavgaya *** Bundan geceleri uyuyamam Yastığımda kokun olmadan Sormayın halimi hatırımı Veda edin ben kaybolmadan *** Gitsem buralardan Arkama bile bakmadan Senden tek isteğim Anılarımızı saklaman *** Sevmeyi unutma Sen güzel seversin Olmadı diye tanrıya İsyan edemezsin *** Gitsem buralardan Arkama bile bakmadan Senden tek isteğim Anılarımızı saklaman *** Sevmeyi unutma Sen güzel seversin Olmadı diye tanrıya İsyan edemezsin *** Bundan geceleri uyuyamam Yastığımda kokun olmadan Sormayın halimi hatırımı Veda edin ben kaybolmadan *** Gitsem buralardan Arkama bile bakmadan Senden tek isteğim Anılarımızı saklaman *** Sevmeyi unutma Sen güzel seversin Olmadı diye tanrıya İsyan edemezsin *** Gitsem buralardan Arkama bile bakmadan Senden tek isteğim Anılarımızı saklaman *** Sevmeyi unutma Sen güzel seversin Olmadı diye tanrıya İsyan edemezsin *** Sen güzel seversin Olmadı diye tanrıya İsyan edemezsin