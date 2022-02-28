Yolculuk Şarkı Sözleri
Zeki Müren Yolculuk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeki Müren Yolculuk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yolculuk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Saçın yüzüne değse
Telini kıskanırım
Birine söz söylesen
Dilini kıskanırım
***
Saçın yüzüne değse
Telini kıskanırım
Birine söz söylesen
Dilini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Sakın takma göğsüne
Gülünü kıskanırım
Seni saran kemerden
Belini kıskanırım
***
Sakın takma göğsüne
Gülünü kıskanırım
Seni saran kemerden
Belini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Deli ediyor beni
Gezinir her yerini
Okşadıkça tenini
Elini kıskanırım
***
Deli ediyor beni
Gezinir her yerini
Okşadıkça tenini
Elini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
Öleceğim derdimden
Öleceğim derdimden
-
Son birkaç ay zor geçti
Sevgim değil sabrım tükendi
Biliyordun belki söyleyemedin
Gitmek istedin de gidemedin
***
Seni bu yük altında bırakamam
Mutlu olmaktan alı koyamam
Yalnızlık bana zor değil ama
Alışmışım ben bu kavgaya
***
Bundan geceleri uyuyamam
Yastığımda kokun olmadan
Sormayın halimi hatırımı
Veda edin ben kaybolmadan
***
Gitsem buralardan
Arkama bile bakmadan
Senden tek isteğim
Anılarımızı saklaman
***
Sevmeyi unutma
Sen güzel seversin
Olmadı diye tanrıya
İsyan edemezsin
***
Gitsem buralardan
Arkama bile bakmadan
Senden tek isteğim
Anılarımızı saklaman
***
Sevmeyi unutma
Sen güzel seversin
Olmadı diye tanrıya
İsyan edemezsin
***
Bundan geceleri uyuyamam
Yastığımda kokun olmadan
Sormayın halimi hatırımı
Veda edin ben kaybolmadan
***
Gitsem buralardan
Arkama bile bakmadan
Senden tek isteğim
Anılarımızı saklaman
***
Sevmeyi unutma
Sen güzel seversin
Olmadı diye tanrıya
İsyan edemezsin
***
Gitsem buralardan
Arkama bile bakmadan
Senden tek isteğim
Anılarımızı saklaman
***
Sevmeyi unutma
Sen güzel seversin
Olmadı diye tanrıya
İsyan edemezsin
***
Sen güzel seversin
Olmadı diye tanrıya
İsyan edemezsin