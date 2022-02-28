Zeki Müren

O Ağacın Altı Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hep el ele vererek hayaller kurduğumuz Kimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuz O ağacın altını şimdi arıyor musun O ağacın altını şimdi arıyor musun O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun *** Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde O ağacın altını şimdi arıyor musun O ağacın altını şimdi arıyor musun O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun

Talihin Elinde Oyuncak Oldum Talihin elinden oyuncak oldum Kader böyle imiş, buymuş alın yazım *** Zalim elinden sarardım soldum Şimdi gönlüm kırk, yaralı kuşum Zalim elinden sarardım soldum Şimdi gönlüm kırk, yaralı kuşum *** Ömrümde gülmedim yanarım inan buna İsterim artık kader gülsün bana Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim? *** Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim? *** Sensiz geçen günler karanlık gecedir Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir *** Beklerim yolunu ömür boyunca Adın dilimde her an bir hecedir Beklerim yolunu ömür boyunca Adın dilimde her an bir hecedir *** Ömrümde gülmedim yanarım inan buna İsterim artık kader gülsün bana Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim? *** Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim?

Sevgimizin Aşkımızın Üstünden Sevgimizin aşkımızın üstünden Sene geçti, mevsim geçti, ay geçti Hülyamızın rüyamızın üstünden Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti *** Hülyamızın rüyamızın üstünden Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti *** Ne birleştik ne ayrıldık biz senle Kış geçti, bahar geçti, yaz geçti Bu aşkın bu sevdanın yüzünden Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti *** Bu aşkın bu sevdanın yüzünden Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti *** Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti