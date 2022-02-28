Dünden Bugüne - 6 Şarkı Sözleri
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Zeki Müren
Dünden Bugüne - 6
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Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Hep el ele vererek hayaller kurduğumuz
Kimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuz
O ağacın altını şimdi arıyor musun
O ağacın altını şimdi arıyor musun
O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
***
Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte
Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde
Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde
O ağacın altını şimdi arıyor musun
O ağacın altını şimdi arıyor musun
O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
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Talihin elinden oyuncak oldum
Kader böyle imiş, buymuş alın yazım
***
Zalim elinden sarardım soldum
Şimdi gönlüm kırk, yaralı kuşum
Zalim elinden sarardım soldum
Şimdi gönlüm kırk, yaralı kuşum
***
Ömrümde gülmedim yanarım inan buna
İsterim artık kader gülsün bana
Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde
Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim?
***
Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde
Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim?
***
Sensiz geçen günler karanlık gecedir
Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir
***
Beklerim yolunu ömür boyunca
Adın dilimde her an bir hecedir
Beklerim yolunu ömür boyunca
Adın dilimde her an bir hecedir
***
Ömrümde gülmedim yanarım inan buna
İsterim artık kader gülsün bana
Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde
Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim?
***
Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde
Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim?
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Sevgimizin aşkımızın üstünden
Sene geçti, mevsim geçti, ay geçti
Hülyamızın rüyamızın üstünden
Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti
***
Hülyamızın rüyamızın üstünden
Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti
***
Ne birleştik ne ayrıldık biz senle
Kış geçti, bahar geçti, yaz geçti
Bu aşkın bu sevdanın yüzünden
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
***
Bu aşkın bu sevdanın yüzünden
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
***
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
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Yaprak yeşili gözlerin
Beni benden aldı gitti
Seni öyle sevmiştim ki
Seni öyle özledim ki
Aşkın beni sarhoş etti
***
Nerelerdesin?
Nerelerdesin?
***
Yaprak yeşili gözlüm
Seni öyle özledim ki
Seni öyle sevmiştim ki
Yaprak yeşili gözlüm
Yaprak yeşili gözlüm
***
Her İlkbahar gelişinde
Hatıralar canlanır
Baktıkça yapraklara
Baktıkça yapraklara
Kirpiklerim ıslanır
***
Nerelerdesin?
Nerelerdesin?
***
Yaprak yeşili gözlüm
Seni öyle özledim ki
Seni öyle sevmişim ki
Yaprak yeşili gözlüm
Yaprak yeşili gözlüm
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