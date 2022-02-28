Zeki Müren

Rüzgar Şarkı Sözleri
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Ömrümce hep adım adım
Her yerde seni aradım
Ömrümce hep adım adım
Her yerde seni aradım
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Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
***
Kenarlarda, köşelerde
Kadehlerde, şişelerde
Kenarlarda, köşelerde
Kadehlerde, şişelerde
***
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
***
Bulamadım
Bulamadım
-
Bu hasretluğun resmidur
Anlatsam da anlamazlar
Gökyüzunde ay parlardi
Saçlarunda yakamozlar
***
Bu hasretliğin resmidir
Anlatsam da anlamazlar
Gökyüzünde ay parlardı
Saçlarında yakamozlar
***
Rüzgâr savursun saçuni
Elun silsun gözyaşuni
Bekle sen, eğma başuni
Elbet bir gün kavuşuruz
***
Sevda çiçeği solmazsa
Yüreğim seni bulmazsa
Kavuşmak nasip olmazsa
Türkülerde buluşuruz
***
Rüzgâr savursun saçuni
Elun silsun gözyaşuni
Bekle sen, eğma başuni
Elbet bir gün kavuşuruz
***
Sevda çiçeği solmazsa
Yüreğim seni bulmazsa
Kavuşmak nasip olmazsa
Türkülerde buluşuruz
***
Bu hasretluğun resmidur
Anlatsam da anlamazlar
Gökyüzunde ay parlardi
Saçlarunda yakamozlar
***
Bu hasretliğin resmidir
Anlatsam da anlamazlar
Gökyüzünde ay parlardı
Saçlarında yakamozlar
***
Rüzgâr savursun saçuni
Elun silsun gözyaşuni
Bekle sen, eğma başuni
Elbet bir gün kavuşuruz
***
Sevda çiçeği solmazsa
Yüreğim seni bulmazsa
Kavuşmak nasip olmazsa
Türkülerde buluşuruz
***
Rüzgâr savursun saçuni
Elun silsun gözyaşuni
Bekle sen, eğma başuni
Elbet bir gün kavuşuruz
***
Sevda çiçeği solmazsa
Yüreğim seni bulmazsa
Kavuşmak nasip olmazsa
Türkülerde buluşuruz
***
Rüzgâr savursun saçuni
Elun silsun gözyaşuni
Bekle sen, eğma başuni
Elbet bir gün kavuşuruz
***
Sevda çiçeği solmazsa
Yüreğim seni bulmazsa
Kavuşmak nasip olmazsa
Türkülerde buluşuruz