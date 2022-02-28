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Rüzgar Şarkı Sözleri

Zeki Müren Rüzgar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeki Müren Rüzgar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rüzgar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeki Müren

Zeki Müren

Rüzgar

  • Ömrümce Adım Adım

  • Rüzgar

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