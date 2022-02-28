Zeki Müren

Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım *** Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım *** Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde *** Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım *** Bulamadım Bulamadım

Bu hasretluğun resmidur Anlatsam da anlamazlar Gökyüzunde ay parlardi Saçlarunda yakamozlar *** Bu hasretliğin resmidir Anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay parlardı Saçlarında yakamozlar *** Rüzgâr savursun saçuni Elun silsun gözyaşuni Bekle sen, eğma başuni Elbet bir gün kavuşuruz *** Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz *** Rüzgâr savursun saçuni Elun silsun gözyaşuni Bekle sen, eğma başuni Elbet bir gün kavuşuruz *** Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz *** Bu hasretluğun resmidur Anlatsam da anlamazlar Gökyüzunde ay parlardi Saçlarunda yakamozlar *** Bu hasretliğin resmidir Anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay parlardı Saçlarında yakamozlar *** Rüzgâr savursun saçuni Elun silsun gözyaşuni Bekle sen, eğma başuni Elbet bir gün kavuşuruz *** Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz *** Rüzgâr savursun saçuni Elun silsun gözyaşuni Bekle sen, eğma başuni Elbet bir gün kavuşuruz *** Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz *** Rüzgâr savursun saçuni Elun silsun gözyaşuni Bekle sen, eğma başuni Elbet bir gün kavuşuruz *** Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz