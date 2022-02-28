Sükse Şarkı Sözleri
Zeki Müren Sükse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeki Müren Sükse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sükse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Madem ki kalmadı bende bir umut
Bu elden gideyim sen beni unut
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Tesadüf olur da karşılaşırsak
Tesadüf olur da karşılaşırsak
Yabancı durayım sen beni unut
***
Kalbine aşkımdan köz bırakmadan
Ardından denecek söz bırakmadan
Maziden bir parça iz bırakmadan
Ben toprak olayım sen beni unut
Sen beni unut, sen beni unut
***
Maziden bir parça iz bırakmadan
Ben toprak olayım sen beni unut
Ben toprak olayım beni unut
***
Varsın da sensizlik kaderim olsun
Yıkılsın bu dünya yerle bir olsun
***
Dilersen ecelim elinden olsun
Dilersen ecelim elinden olsun
Ben toprak olayım sen beni unut
***
Kalbine aşkımdan köz bırakmadan
Ardından denecek söz bırakmadan
Maziden bir parça iz bırakmadan
Ben toprak olayım sen beni unut
Sen beni unut, sen beni unut
Ben toprak olayım sen beni unut
Sen beni unut, sen beni unut
***
Maziden bir parça iz bırakmadan
Ben toprak olayım sen beni unut
Ben toprak olayım sen beni unut
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Gün gelir de beni unutursun, unutursun demiştin
Kalbindeki bu hicranı uyutursun, uyutursun demiştin
***
Ne ben seni unutabildim
Ne bu gönlümü avutabildim
Ne bu aşkımı uyutabildim
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam
***
Aşkını çekerim geleceksin, geleceksin, diyerek
Belki gözyaşımı sileceksin, sileceksin diyerek
***
Ne ben seni unutabildim
Ne bu derdimi avutabildim
Ne bu aşkımı uyutabildim
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam seni
Unutamam
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