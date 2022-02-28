Zeki Müren

Madem ki kalmadı bende bir umut Bu elden gideyim sen beni unut *** Tesadüf olur da karşılaşırsak Tesadüf olur da karşılaşırsak Yabancı durayım sen beni unut *** Kalbine aşkımdan köz bırakmadan Ardından denecek söz bırakmadan Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Sen beni unut, sen beni unut *** Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Ben toprak olayım beni unut *** Varsın da sensizlik kaderim olsun Yıkılsın bu dünya yerle bir olsun *** Dilersen ecelim elinden olsun Dilersen ecelim elinden olsun Ben toprak olayım sen beni unut *** Kalbine aşkımdan köz bırakmadan Ardından denecek söz bırakmadan Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Sen beni unut, sen beni unut Ben toprak olayım sen beni unut Sen beni unut, sen beni unut *** Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Ben toprak olayım sen beni unut