Zeki Müren

Seni Nasıl Sevdim Seni nasıl sevdim biliyor musun Kulların Tanrı'yı sevdiği gibi Sana hasret kaldım sarılamadım Bülbülün gülüne hasreti gibi *** Gönlüme ne bahar ne de yaz geldi Ne sesini duydum ne elim değdi Kader seni değil hep çile verdi Bütün aşıkların çektiği gibi *** Hep seni istedim yaradanımdan Ağaçların yağmur duası gibi Öylesine hasret kaldım yüzüne Sanki çok sevmenin cezası gibi *** Gönlüme ne bahar ne de yaz geldi Ne sesini duydum ne elim değdi Kader seni değil hep çile verdi Bütün aşıkların çektiği gibi Bütün aşıkların çilesi gibi

Aşkımız Eski Bir Roman Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın *** İstesem de, artık sevemem seni Hasret rüzgarına, yele karıştın İstesem de, artık sevemem seni Hasret rüzgarına, yele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim *** Kavuşmak imkansız artık, sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştım Kavuşmak imkansız artık, sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştım *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın

Eskimeyen Dost Ne söylesen sen haklısın Aylar var ki görüşmedik Bir köşede oturup da Bir kadehi bölüşmedik *** Kim ayırdı bizi bizden Kadere dur diyemedik Kim ayırdı bizi bizden Kadere dur, dur, dur diyemedik *** Ne yazık ki o günlerin Değerini bilemedik Ne yazık ki o günlerin Değerini bilemedik *** Eski dost düşman olmaz Deyip de sitem etme Ayrılığın yükünü Yalnız bana yükleme *** Eski dost düşman olmaz Deyip de sitem etme Ayrılığın suçunu Yalnız bana yükleme *** Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun *** Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun *** Yollarımız ayrı, ayrı Kalplerimiz bir olsa da Her şey seni hatırlatır Kurumuş bir gül olsa da *** Kim ayırdı bizi bizden Kadere dur diyemedik Kim ayırdı bizi bizden Kadere dur, dur, dur diyemedik *** Ne yazık ki o günlerin Kıymetini bilemedik Ne yazık ki o günlerin Kıymetini bilemedik *** Eski dost düşman olmaz Deyip de sitem etme Ayrılığın yükünü Yalnız bana yükleme *** Eski dost düşman olmaz Deyip de sitem etme Ayrılığın suçunu Yalnız bana yükleme *** Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun *** Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun Eskimeyen dostumsun

Gitme Sana Muhtacım Gitme sana muhtacım Gözümde nursun başımda tacım muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamak için senin sevgine muhtacım *** Muhtacım gözlerine Muhtacım sözlerine Uzattım ellerimi Muhtacım ellerine gitme *** Şimdi bomboş ellerim Seni çağırır yaşlı gözlerim, muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamak için senin sevgine, muhtacım *** Sensiz bir dünyadayım Gerçekten uzak bir ruyadayım, muhtacım Beni sensiz dünyadan Sonsuz ruyadan uyandır da git, muhtacım *** Muhtacım gözlerine Muhtacım sözlerine Ruhumu ıstacak Sımsıcak nefesine gitme *** Gitme sana muhtacım Gözümde nursun başımda tacım muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamak için senin sevgine muhtacım *** Gitme sana muhtacım Gözümde nursun başımda tacım, muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamak için senin sevgine muhtacım *** Muhtacım gözlerine Muhtacım sözlerine Uzattım ellerimi Muhtacım ellerine gitme *** Sensiz bir dünyadayım Gerçekten uzak bir ruyadayım Beni sensiz dünyadan Sonsuz ruyadan uyandır da git, muhtacım Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine Ruhumu ısıtacak sımsıkı nefesine muhtacım Muhtacım, muhracım gitme gitme

Mihrabım Diyerek Mihrabım diyerek sana yüz vurdum Gönlümün dalında bir yuva kurdum Yıllardan beridir yalvarıp durdum Sevgilim demeyi öğretemedim *** Gönlünde sevgime yer vermedin de Yaban güllerini hep derledin de Ellerin ismini ezberledin de Bir benim adımı öğretemedim *** Sonunda hicranı öğrettin bana Ben sana sevmeyi öğretemedim