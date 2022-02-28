Sevgimizin Aşkımızın Üstünden (radyo kaydı) Şarkı Sözleri
Zeki Müren Sevgimizin Aşkımızın Üstünden (radyo kaydı) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeki Müren Sevgimizin Aşkımızın Üstünden (radyo kaydı) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgimizin Aşkımızın Üstünden (radyo kaydı) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeki Müren
Sevgimizin Aşkımızın Üstünden (radyo kaydı)
Tüm Şarkıları
-
Sevgimizin aşkımızın üstünden
Sene geçti, mevsim geçti, ay geçti
Hülyamızın rüyamızın üstünden
Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti
***
Hülyamızın rüyamızın üstünden
Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti
***
Ne birleştik ne ayrıldık biz senle
Kış geçti, bahar geçti, yaz geçti
Bu aşkın bu sevdanın yüzünden
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
***
Bu aşkın bu sevdanın yüzünden
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
***
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti