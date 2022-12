Gün ağrınca boynum bükülür Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır Gün ağrınca boynum bükülür Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır *** Sorma ne haldeyim Sorma kederdeyim Sorma yangınlardayım zaman zaman Sorma utanırım Sorma söyleyemem Sorma nöbetlerdeyim başım duman *** Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş Kor kor alevler yanıyor içimde Aşkın beni kül ediyor *** Kor kor alevler yanıyor içimde Aşkın beni kül ediyor of *** Sorma ne haldeyim Sorma kederdeyim Sorma yangınlardayım zaman zaman Sorma utanırım Sorma söyliyemem Sorma nöbetlerdeyim başım duman *** Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş Kor kor alevler yanıyor içimde Aşkın beni kül ediyor of of *** Kor kor alevler yanıyor içimde Aşkın beni kül ediyor ah *** Sorma ne haldeyim Sorma kederdeyim Sorma yangınlardayım zaman zaman Sorma utanırım Sorma söyleyemem Sorma nöbetlerdeyim başım duman duman