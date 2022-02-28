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7/24 Dinle Dünden Bugüne - 6

Dünden Bugüne - 6 Şarkı Sözleri

Zeki Müren Dünden Bugüne - 6 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeki Müren Dünden Bugüne - 6 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünden Bugüne - 6 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeki Müren

Zeki Müren

Dünden Bugüne - 6

  • Talihin Elinde Oyuncak Oldum

  • O Ağacın Altı

  • İntizar

  • Bahane

  • Ben Her Mevsim O Yere

  • Damarımda Kanımsın

  • Hasret İçimde Bir Kor

  • Kollarında Öleyim

  • Nerden Düştüm Ben Bu Aşka

  • Sen Kimseyi Sevemezsin

  • Sevgimizin Aşkımızın Üstünden

  • Yaprak Yeşili Gözlerin

  • Yaşadığım Şehre Yolun Düşerse

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