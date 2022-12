Zeki Müren

Talihin elinden oyuncak oldum Kader böyle imiş, buymuş alın yazım *** Zalim elinden sarardım soldum Şimdi gönlüm kırk, yaralı kuşum Zalim elinden sarardım soldum Şimdi gönlüm kırk, yaralı kuşum *** Ömrümde gülmedim yanarım inan buna İsterim artık kader gülsün bana Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim? *** Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim? *** Sensiz geçen günler karanlık gecedir Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir *** Beklerim yolunu ömür boyunca Adın dilimde her an bir hecedir Beklerim yolunu ömür boyunca Adın dilimde her an bir hecedir *** Ömrümde gülmedim yanarım inan buna İsterim artık kader gülsün bana Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim? *** Gençliğim geçti yazık, ıstıraplar içinde Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim?