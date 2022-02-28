Zeki Müren

Gün gelir de beni unutursun, unutursun demiştin Kalbindeki bu hicranı uyutursun, uyutursun demiştin *** Ne ben seni unutabildim Ne bu gönlümü avutabildim Ne bu aşkımı uyutabildim *** Unutamam seni Unutamam seni Unutamam seni Unutamam *** Unutamam seni Unutamam seni Unutamam seni Unutamam *** Aşkını çekerim geleceksin, geleceksin, diyerek Belki gözyaşımı sileceksin, sileceksin diyerek *** Ne ben seni unutabildim Ne bu derdimi avutabildim Ne bu aşkımı uyutabildim *** Unutamam seni Unutamam seni Unutamam seni Unutamam *** Unutamam seni Unutamam seni Unutamam seni Unutamam

Madem ki kalmadı bende bir umut Bu elden gideyim sen beni unut *** Tesadüf olur da karşılaşırsak Tesadüf olur da karşılaşırsak Yabancı durayım sen beni unut *** Kalbine aşkımdan köz bırakmadan Ardından denecek söz bırakmadan Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Sen beni unut, sen beni unut *** Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Ben toprak olayım beni unut *** Varsın da sensizlik kaderim olsun Yıkılsın bu dünya yerle bir olsun *** Dilersen ecelim elinden olsun Dilersen ecelim elinden olsun Ben toprak olayım sen beni unut *** Kalbine aşkımdan köz bırakmadan Ardından denecek söz bırakmadan Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Sen beni unut, sen beni unut Ben toprak olayım sen beni unut Sen beni unut, sen beni unut *** Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Ben toprak olayım sen beni unut