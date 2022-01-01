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7/24 Dinle Zeki Topçuoğlu

Zeki Topçuoğlu

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01

Taksim (Kürdilihicazkar)

Zeki Topçuoğlu 01:39
02

Uşşak Peşrev

Zeki Topçuoğlu 01:54
03

Rast Peşrev

Zeki Topçuoğlu 01:50
04

Acem Kürdi Peşrev

Zeki Topçuoğlu 01:09
05

Dalında Solarken Akşamn Gülü

Zeki Topçuoğlu 03:36
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Albümler

Zeki Topçuoğlu'dan Şarkılar-1 Zeki Topçuoğlu

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