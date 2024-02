Zerhan Şafak

Ala bu nedi ala bu nedi ala.. Ala Uzeyir o geden qizin gozelliyine bax.. He Mahir qaqaw efirdi brat efirdi.. Gozelliyine baxan deyir can efirdi efir.. Mest eliyir gezende canan efirdi efir. Refiqesi ona deyir ki qaycilayaq walvari. Turkiyeden getizdiribdi neyi var walvari. Ayaqlarina gucle salir salanda dar walvari eyliyib oglanlari heyran efirdir efir. Vay vay vay:)) Gozelliyine baxan deyir can efirdir efir. Mest eliyir gezende canan efirdir efir. Baxirsan ki cavan qizdi qusurda yox yawinda. Seda sayan kimi aldiribdi uzun qawinda. Mobilni telefon elinde qirmizi lent bawinda. Var altinda bir dene nissan efiridir efir. Gozelliyine baxan deyir can efirdir efir. Mest eliyir gezende canan efirdir efir. Qiz oglana bu cur deyir cixma menim sozumden. Sigalla bu tellerivi gozuvu cekeme gozumden. Getme gozumden ureyimden gederem ozumden. Qiz oglana bu cur mehriban efirdir efir. Gozelliyine baxan deyir can efirdir efir. Mest eliyir gezende canan efirdir efir .Cananina zeng eledi gelginen saat 10-da o gun bardaki oglandi bunu dedi telefonda. Sehere qeder oynadilar her ikisi cempionda. Ellerinde pive xirdalan efirdir efir. Gozellyine baxan deyir can efirdir efir. Mest eliyir gezende canan efirdir efir. Mini yubka eyninde dik daban ayaginda. Seyr eliyir bulvarda duz deniz qiraginda. Saclari ciyindendi nauwnik qulaginda. Duwub dalina 100 dene oglan efirdir efir. Gozelliyine baxan can efiridir efir. Mest eliyir gezende canan efirdir efir. Uzmuzu gormeyib bu disklerimizi pulnan alan. Biz gedende bizim arxamizca baxib boylanan. Uzeyirle bu Mahire bir zaman hesret qalan indi biizmledir yanbayan efirdir efir. Gozellyine baxan deyir can efirdir efir. Mest eliyir canan efirdi efir. https://lyricstranslate.com