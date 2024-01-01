Zerrin Özer

Adıyaman Türküsü Düz dara yar düz dara Yar zülüfün düz dara Doksan dokuz yarem var Sen açtırdın yüz yara Uy amman amman amman Burası Adıyaman Âlem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman Düzdedir yar düzdedir Yar zülüfün düzdedir Nice güzeller sevdim Hala gönlüm sendedir Uy amman amman amman Burası Adıyaman Âlem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman

Ah İstanbul Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? *** Bilseydim o ışıklı gecelerine Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? *** Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle Acımadan kollarına hiç iter miydim? *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni O kahpe yüreğinle baş edemedim *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni Çocukluk günlerime ben dönemedim *** Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? *** Bilseydim o ışıklı gecelerine Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? *** Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle Acımadan kollarına hiç iter miydim? *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni O kahpe yüreğinle baş edemedim *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni Çocukluk günlerime ben dönemedim

Annem Bir yar için seni terk edip gittim Vicdanıma bir sor ne acı çektim Kendimi ben sana emanet ettim Eller kadir kıymet bilmiyor annem Senin kadar kimse sevmiyor annem *** Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna Suçuna bağışla sarıl boynuna Biz bize yaşarken geldik oyuna Eller kadir kıymet bilmiyor annem Senin kadar kimse sevmiyor annem *** Ne sevgiler geldi geçti kalbimden Kimse anlamıyor garip halimden Senin hasretini duydum derinden Eller kadir kıymet bilmiyor annem Senin kadar kimse sevmiyor annem *** Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna Suçuna bağışla sarıl boynuna Biz bize yaşarken geldik oyuna Eller kadir kıymet bilmiyor annem Senin kadar kimse sevmiyor annem

Yine O Menekşe Gözler Ah yine o menekşe gözler aralı Oya kirpiklerde yaşlar sıralı Uyu ey gönlümün nazlı maralı *** Susun garip kuşlar Ötmeyin susun Güzeller güzeli yavrum uyusun *** Susun garip kuşlar *** Ötmeyin susun Yetimler güzeli yavrum uyusun *** Uyu yavrum ninni diyeyim sana Şu mahzun gönlümü salma hicrana Sen kaldın gidenden hatıra bana *** Susun garip kuşlar Ötmeyin susun Güzeller güzeli yavrum uyusun *** Susun garip kuşlar Ötmeyin susun Yetimler güzeli yavrum uyusun

Ötme Bülbül Ötme bülbül ötme, şen değil bağım Dost senin derdinden ben yana yana Tükendi fitilim eridi yağım Dost senin derdinden ben yana yana Ya dost, ya dost, ya dost, dost Deryadan bölünmüş sellere döndüm Ateşi kararmış küllere döndüm Vakitsiz açılmış güllere döndüm Dost senin derdinden ben yana yana Ya dost, ya dost, ya dost, dost Haberim duyarsın peyikler ile Yaramı sarsınlar şehitler ile Kırk yıl dağda gezdim geyikler ile Dost senin derdinden ben yana yana Ya dost, ya dost, ya dost, dost Abdal pir sultan'ım, doldum eksildim Yemeden içmeden sudan kesildim Zülfün kemendine kondum asıldım Dost senin derdinden ben yana yana Ya dost, ya dost, ya dost, dost

Gönül Dağı Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca Akar can özümde sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinemi yaralar yar oy,yar oy, Yar oy, yar oy yar Dil gizli gizli, dil gizli gizli Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçenin gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez Gönülden gönüle gider yar oy, yar oy Yar oy, yar oy yar Yol gizli gizli, yol gizli gizli Seher vakti garip garip bülbül öterken Kirpiklerin oku yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yar oy, yar oy Yar oy, yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli Hoyratlar görmeden yar oy, yar oy Yar oy, yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli

Git (Yerin Hazır) Bir türlü seni elimde tutamadım yar, Ne yapdıysam ne ettiysem olmadı yar, Bin kere dünyaya gelsem yinede seni, Hep seni seveceğim yar, En karanlık günlerimde hep yanındaydın yar, En çaresiz gecelerde çıkıp geldin yar, Senle ağladım senle güldüm, Sensizliğe alışamadım yar, Git hiç olmadığı kadar benden uzaklara git, Sev hiç sevmediğin kadar çok sev başkalarını, Dön benim gibi yapayalnız kaldığın zaman, Utanma yerin hazır dön, Git hiç olmadığı kadar benden uzaklara git, Sev hiç sevmediğin kadar çok sev başkalarını, Dön benim gibi yapayalnız kaldığın zaman, Utanma yerin hazır dön…