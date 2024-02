Zerrin Özer

Ağlama yar ağlama anam Mavi yazma bağlama Ağlama yar ağlama anam Mavi yazma bağlama Mavi yazma tez solar anam Ciğerimi dağlama Mavi yazma tez solar anam Ciğerimi dağlama Elmada al olaydın anam Ayva nar olanda gel Elma al olanda gel anam Ayva nar olanda gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel