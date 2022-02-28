Ağlamayacaksın Şarkı Sözleri
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Zerrin Özer
Ağlamayacaksın
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Ağlamayacaksın ilk ayrılan değiliz
Al bu çiçeği al aşkım gibi lekesiz
Bulutları, yıldızları, yağmurları, rüzgarları al
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Yalnızlığımı, sensizliğimi, acılarımı sorma
Ağlamayacaksın biz geçen bir mevsimiz
***
Ağlamayacaksın arkanı dönme sakın
Al hatıraları şimdiden paylaşalım
Gözlerini, saçlarını, şarkıları, o günleri al
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Yalnızlığımı, sensizliğimi, acılarımı sorma
Ağlamayacaksın bu son gün bana kalsın