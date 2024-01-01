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7/24 Dinle Ve Böyle Bir Şey

Ve Böyle Bir Şey Şarkı Sözleri

Zerrin Özer Ve Böyle Bir Şey şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Ve Böyle Bir Şey şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ve Böyle Bir Şey sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zerrin Özer

Zerrin Özer

Ve Böyle Bir Şey

  • Allı Turnam

  • Beni Hor Görme

  • Ağlama Yar Ağlama

  • Obur Dünya

  • Kara Yılan

  • Ham Meyva

  • Bilmem Şu Feleğin Bende Nesi Var

  • Korkirem

  • Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme

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