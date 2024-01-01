Ömür Geçiyor Şarkı Sözleri
Zerrin Özer Ömür Geçiyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Ömür Geçiyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ömür Geçiyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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[Bölüm 1]
Denemedik ne kaldı
Bu aşkı yürütmek için
Gitgide korkular sardı
Nedense acıyor içim
Sen bana bakma canım
Saklar içimde yaşarım
Sensiz bu canı
İnan çok zor yaşatırım
[Bölüm 2]
Olacağın önüne geçilmiyor
Zor canım çok zor
Gidenin yeri kolay dolmuyor
Ah dolmuyor
İstenilen hayat seçilemiyor
[Bölüm 3]
Zor canım inan çok zor
Sıkı tutalım aşkın elinden
Kolay bulunmuyor
Anamın ak sütü gibi
Helal olsun sana canım
-
Gözlerim senden hatıra
Giderken iyi bak demiştin
Sana nasıl alışmıştılar
Gittin gideli gözüm hiçbir şey görmüyor
***
Belki bu gece belki bir sabah
Duygular coşar düşersin yollara
Belki kapımı çalarsın ansızın
Elinde güller gözünde yaşlarla
***
Belki bu gece belki bir sabah
Duygular coşar düşersin yollara
Belki kapımı çalarsın ansızın
Elinde güller gözünde yaşlarla
***
Ben unuttum çoktan beni kırdığını
Sen de unut yoksa ömür geçiyor
Yalnız benim için bak derdin ya
Gözlerim o gün bugün seni arıyor
***
Ben unuttum çoktan beni kırdığını
Sen de unut yoksa ömür geçiyor
Yalnız benim için bak derdin ya
Gözlerim o gün bugün seni arıyor
***
Gözlerim senden hatıra
Giderken iyi bak demiştin
Sana nasıl alışmıştılar
Gittin gideli gözüm hiçbir şey görmüyor
***
Belki bu gece belki bir sabah
Duygular coşar düşersin yollara
Belki kapımı çalarsın ansızın
Elinde güller gözünde yaşlarla
***
Belki bu gece belki bir sabah
Duygular coşar düşersin yollara
Belki kapımı çalarsın ansızın
Elinde güller gözünde yaşlarla
***
Ben unuttum çoktan beni kırdığını
Sen de unut yoksa ömür geçiyor
Yalnız benim için bak derdin ya
Gözlerim o gün bugün seni arıyor
***
Ben unuttum çoktan beni kırdığını
Sen de unut yoksa ömür geçiyor
Yalnız benim için bak derdin ya
Gözlerim o gün bugün seni arıyor
-
Sorma bu akşam halimi sorma
Kederi çekip nefesime sessiz olacağım
Durma gözlerimin önünde durma
Yalın gidince ben yine tenha kalacağım
***
Sen Tanrının gazabından da olsan
Yazılan gelir sana kalbini aç
Yorma özünü yalanla yorma
Günahın o kadar büyük ki
***
Sorma bu akşam halimi sorma
Ateşe atıp yüreğimi sessiz duracağım
Durma talihin yolunda durma
Yalanın bitince ben yine sensiz kalacağım
***
Tanrı sevdiklerine çektirirmiş
Bende onlardan biriyim
Derdim çok
***
Yorma, özünü yalanla yorma
Yüreğin o kadar dönük ki
***
Yar gider tenhada
Yar kalbim susar sensiz olunca
Yar seni sevemedim doyunca
Hasretten yandım ömür boyunca
Yar bil yar
***
Yar sevgim yaşar dünya durunca
Yar her şeyim heder sensiz kalınca
Söz biter çare olmayınca
Özüme yazığım gelir
-
Unutmak istedim, aklım silmedi
Kavuşmak istedim, kalbim dur dedi
Çok sevdim ama hiç sevilmedim
Biliyorsun yine de sendeydim
Ne yapsak da çaresi yok bu sevginin
***
Gecelerde kayboldum
Bir ara bir sor be gülüm
Terk eden hep sen oldun
Haydi yolun açık olsun
***
Adın vefasız olsun
Kabul et öyle kalsın
Buda sana son sözüm
Haydi yolun açık olsun
-
Gel bu akşam kederleri yollarına sal
Alan alsın,satan satsın,sen yerinde kal
Soy bu akşam portakalı baş ucuna koy
Yiyen yesin diyen desin sen yemede doy
***
Yine de hüzün, ağla be gözüm
Sar için için, dinme be sazım
Artma be azım, geçme ayazım
Yar için için, susma avazım
***
Bir yolun ardından, ölür müyüm kahrımdan
Kaçamam ki bahtımdan ben aman
Ne çileler eskittim, kalana bak ben bittim
Geçemem ki ahtımdan ben aman
-
Daha belliydi en başından
Sana inanmak hataydı
Dinlemedi kalbim aldandı
Üzgün ruhum yıprandı
Aşka söz geçirmek kolay mı?
Sana güvenmek çok isterdim
Bana dürüst gerçek olsaydın
Oysa aşk sadık olsaydı
Üzüldü çoktan yıprandı
Şimdi sil baştan kolay mı?
***
Aklımda hiç yokken anıdım seni
Paylaşmaktı amacım yalnız hayatı
Göründüğü gibi olmadı
Şimdi sisli bulanık
Senden önceki aşkımdı bildiğin yalnızlık
Dönüyorum tekrar ona
Onun kollarına kim bilir
Belki Hata Hata
Kalbime kızmam doğrumu
Belki de düşününce çok doğru
-
Kapıdan o girişin bugün gibi aklımda
Kamaşmıştı gözlerim bir anda
***
Aydınlattın yalnızlıktan bunalmış ruhumu
Tam zamanında
***
Bakışın bir tuhaftı ,beni çok utandırdı
Kaçırdım gözlerimi olmadı
Sönmüş alev gibiydi önceden
Seninle alev aldı
***
Çok mutluyum inan
Yanımdasın heran
Yeniden doğmuş gibiyim
Dursun zaman
***
Çok mutluyum inan
Yanımdasın heran
Demekki yaşatan bizi
Bu sevgi bu sevgi
-
Esme yine gül rüzgarı
Dur savurma anıları
Gözlerimde son gece
Canlandı yine
Üşüyorum, dur esme
Kollarımda uyansa
Göndermezdim onu asla yıldızlara
Bir gün buluşuruz
Sabahsız gecelerde
Elinde kan kırmızı güllerle
Kalbim uçuyor
Kalbine her gece
Orda kal, kal beni bekle
Gece gül olur yıldızlar
Yaş olur akar ya bir an
Ordaki yıldızlardan
Birini bana sakla
Arada bir yak, söndür
Hasret vurduğu anda
Bir gün buluşuruz
Sabahsız gecelerde
Elinde kan kırmızı güllerle
Kalbim uçuyor
Kalbine her gece
Orda kal, kal beni bekle
Kollarımda uyansa
Göndermezdim onu asla yıldızlara
-
Ben sevmeyi bilirim
Şikayetçi değilim
Yaşlar akar gözümden
Ölsem dönmem sözümden
Alev alev yanarken
Yana yana severken
Onun için ölürüm derken
Nice biten aşklar gördüm
***
Katmer katmer büyür sevdam
Ben yare yar bana hayran
Bazen heder eder zalim
Sen her şeye kadirsin ey aşk
-
"İhanetin rengi nedir ?" demiştin bana
Kırmızı olsa gerek vücut kan revan
Belki de ker bela hayatım talan
Koca bir hiç sadece elimde kalan
Yataklara sığmaz beden
Ezip geçti çekip giden
Evler odalar dar gelir
Okyanuslara sığmaz gözyaşlarım
***
A gözümün nuru
A ömrümün son uğuru
E sende mi gidecektin
Tenimle senin yerine
Hasretinin kokusu
-
Yüzüme bakma, konuş kolaysa
Söylenecek bir şey varsa hala
Bu ne cesaret ,ne yüzle geldin
Ne yüzle çıktın karşıma
Hani beni bırakmak çok zordu
Hani yaşadığın tek aşk buydu
Tüm kalbimle inanmıştım sana
Yazıklar olsun
***
Seni onunla gördüm dün gece
Yine deliye döndüm dün gece
Beni ne çabuk sildin,aldattın
Ne çabuk
Seni onunla gördüm dün gece
Hırsımdan öldüm dün gece
Ne çabuk değiştin vazgeçtin ahh
Ne çabuk