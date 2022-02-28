Emanet (İnternet) Şarkı Sözleri
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Zerrin Özer
Emanet (İnternet)
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Bir yar için seni terk edip gittim
Vicdanıma bir sor ne acı çektim
Kendimi ben sana emanet ettim
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna
Suçuna bağışla sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Ne sevgiler geldi geçti kalbimden
Kimse anlamıyor garip halimden
Senin hasretini duydum derinden
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna
Suçuna bağışla sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
-
Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım?
Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım?
***
Bilseydim o ışıklı gecelerine
Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim?
***
Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
Acımadan kollarına hiç iter miydim?
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
O kahpe yüreğinle baş edemedim
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
Çocukluk günlerime ben dönemedim
***
Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım?
Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım?
***
Bilseydim o ışıklı gecelerine
Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim?
***
Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
Acımadan kollarına hiç iter miydim?
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
O kahpe yüreğinle baş edemedim
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
Çocukluk günlerime ben dönemedim
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