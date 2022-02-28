Zerrin Özer

Bir yar için seni terk edip gittim Vicdanıma bir sor ne acı çektim Kendimi ben sana emanet ettim Eller kadir kıymet bilmiyor annem Senin kadar kimse sevmiyor annem *** Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna Suçuna bağışla sarıl boynuna Biz bize yaşarken geldik oyuna Eller kadir kıymet bilmiyor annem Senin kadar kimse sevmiyor annem *** Ne sevgiler geldi geçti kalbimden Kimse anlamıyor garip halimden Senin hasretini duydum derinden Eller kadir kıymet bilmiyor annem Senin kadar kimse sevmiyor annem *** Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna Suçuna bağışla sarıl boynuna Biz bize yaşarken geldik oyuna Eller kadir kıymet bilmiyor annem Senin kadar kimse sevmiyor annem

Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? *** Bilseydim o ışıklı gecelerine Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? *** Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle Acımadan kollarına hiç iter miydim? *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni O kahpe yüreğinle baş edemedim *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni Çocukluk günlerime ben dönemedim *** Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? *** Bilseydim o ışıklı gecelerine Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? *** Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle Acımadan kollarına hiç iter miydim? *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni O kahpe yüreğinle baş edemedim *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni Çocukluk günlerime ben dönemedim