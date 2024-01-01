Zerrin Özer

-
Aramızda bir şey yokken
Kalkıp benden ayrıldın
Mutlu oldum diyorsun –
Sevgilim, gözünaydın
***
Hele geçsin: şu aylar
Yıllar, günler, haftalar –
Hep ortadan kaybolur
Sana tapanlar!
-
Bir hüküm gibi, bir mühür gibi
Damga damga yazgımda
Bilmezler seni değişmem delim
Değişmem dünyalara
***
Bir düğüm gibi iftira ipi
İlmik ilmik boynumda
Oysaki sana sağdığım delim
Girdiler günahıma
***
Yetti gayrı, yetti gayrı, Allah
***
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
***
Bir hüküm gibi, bir mühür gibi
Damga damga yazgımda
Bilmezler seni değişmem delim
Değişmem dünyalara
***
Bir düğüm gibi iftira ipi
İlmik ilmik boynumda
Oysaki sana sağdığım delim
Girdiler günahıma
***
Yetti gayrı, yetti gayrı, Allah
***
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
***
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
***
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
-
Ne yükseklerde gözüm var
Ne para pulda
Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda
Tahammülüm yok gözlerinde
Bir damla yaşa, kıyamam
***
Ne hasret biter bu yolda
Ne sevdam sana
Bir tek sen emirsin aşk
Emir hayatımda
İtirazım yok, ateş bu
Değmesin sana, kıyamam
***
Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım
Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen, geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım
***
Ne yükseklerde gözüm var
Ne para pulda
Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda
Tahammülüm yok gözlerinde
Bir damla yaşa, kıyamam
***
Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım
Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen, geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım
***
Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım
Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen, geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım
***
Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım
Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen, geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım
***
Sen, sen, sen, sen...
-
Her gecenin sabahında hasretinle uyanıp
Bu gün yine yok demek bilsen ne acı
Kah resmine bakıp, kah anılara dalıp
Bu gün yine yalnızım demek ne acı
***
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle mana bulurum varlığıma
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle inanırım yaşadığıma
***
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle mana bulurum varlığıma
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle inanırım yaşadığıma
***
Tertemiz bir sevgiyle inanıp sevdim seni
Meğer ne vefasızmış dedirtme ne olur
Ruhumu aydınlatan hayatıma ışıksın
Hasretinle dünyamı karartma ne olur
***
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle mana bulurum varlığıma
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle inanırım yaşadığıma
***
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle mana bulurum varlığıma
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle inanırım yaşadığıma
***
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle mana bulurum varlığıma
-
Düşlerim bitmek bilmiyor
Gözlerim gülmek bilmiyor
Gönlümde sonsuz arayış
Sevmek istiyor, sevmek istiyor
***
Kalbin acılarla dolu kaçmak istercesine
Gönlün kanatlanıyor uçmak istercesine
***
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
Yalnız kendi derdinle
Kendi halinde derinlerdesin
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
***
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
Yalnız kendi derdinle
Kendi halinde derinlerdesin
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
***
Ağlıyor sessiz sözlerim
Tanıyor bitkin gözlerim
Sönmeyen ateşler gibi yanar yüreğim yanar yüreğim
***
Kalbin acıyla dolu kaçmak istercesine
Gönlün kanatlanıyor uçmak istercesine
***
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
Yalnız kendi derdinle
Kendi halinde derinlerdesin
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
***
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
Yalnız kendi derdinle
Kendi halinde derinlerdesin
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
-
Yeminler tükendiğinde
Umutlar yok olduğunda, git
Yaralı sevdam da olsan
Sevişmemiz bende kalsın, git
***
Yıprandık ve cok yorulduk
Anladık ki olmaz artık, git
Pişman olup yalvarsam da
Seni özlesem de evet, git
***
Bitti artık desem de
Gözyaşlarımla her gece
Kokun bende, tenimde
Acı çektim günlerce
Ağır gelir aldatma
Tutuldum sana yalvartma
Mecburum sana ağlatma
Seni seviyorum hala
-
Düşlerim bitmek bilmiyor
Gözlerim gülmek bilmiyor
Gönlümde sonsuz arayış
Sevmek istiyor sevmek istiyor
Kalbim acılar dolu
Kaçmak istercesine
Gönlüm kanatlanıyor
Uçmak istercesine
Aaah şimdi uzaklardasın
***
Hayallerdesin rüyalardasın
Yalnız kendi derdinle
Kendi halinle derinlerdesin
Şimdi uzaklardasın hayallerdesin rüyalardasın
Ağlıyor sessiz sözlerin
Tanıyor bitkin gözlerin
Sönmeyen ateşler gibi
Yanar yüreğim, yanar yüreğim
-
Yıldızlar yere düşer aysız vakitlerde
Yürekler dolusu kanar bütün takvimler
Bir ayrılık şiiri, bir güvercin sesi
***
Rüzgarın nefesiyle üşür denizler
Düşe kalka geçip gidiyor
Kanadı kırık nihavent gecelerin
Umutlar kaldı yarına
Ben uzak gurbetlerin çocuğu
Küçücük bir sevdalı buluttum
Tenimde yanık karanfil kokusu
Türkülerimi dağlarda unuttum...
-
Benden başka bana dost yok
Hayatım yıkık şimdi
Bir cana hasret baktığım
Aynalar kırık şimdi
Aynalar kırık şimdi
***
Varsa dostlar nerede
Uzatayım elimi
Gördüğüm aynalar gibi
Gözlerim kırık şimdi
Gözlerim kırık şimdi
***
Nerde benim sevdiceğim
Dost bilip de sevdiğim
Gördüğüm aynalar gibi
Gözlerim kırık şimdi
Gözlerim kırık şimdi
***
Gülerken yanımda olan
Ağlarken nerde şimdi
Bir hayalmiş o da benim
Baktığım aynalar gibi
Kırdığım aynalar gibi
-