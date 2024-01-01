Zerrin Özer

Aramızda Bir Şey Yok Aramızda bir şey yokken Kalkıp benden ayrıldın Mutlu oldum diyorsun – Sevgilim, gözünaydın *** Hele geçsin: şu aylar Yıllar, günler, haftalar – Hep ortadan kaybolur Sana tapanlar!

İftira Bir hüküm gibi, bir mühür gibi Damga damga yazgımda Bilmezler seni değişmem delim Değişmem dünyalara *** Bir düğüm gibi iftira ipi İlmik ilmik boynumda Oysaki sana sağdığım delim Girdiler günahıma *** Yetti gayrı, yetti gayrı, Allah *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira *** Bir hüküm gibi, bir mühür gibi Damga damga yazgımda Bilmezler seni değişmem delim Değişmem dünyalara *** Bir düğüm gibi iftira ipi İlmik ilmik boynumda Oysaki sana sağdığım delim Girdiler günahıma *** Yetti gayrı, yetti gayrı, Allah *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira

Kıyamam Ne yükseklerde gözüm var Ne para pulda Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda Tahammülüm yok gözlerinde Bir damla yaşa, kıyamam *** Ne hasret biter bu yolda Ne sevdam sana Bir tek sen emirsin aşk Emir hayatımda İtirazım yok, ateş bu Değmesin sana, kıyamam *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Ne yükseklerde gözüm var Ne para pulda Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda Tahammülüm yok gözlerinde Bir damla yaşa, kıyamam *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, sen, sen, sen...

Sen Canımsın Her gecenin sabahında hasretinle uyanıp Bu gün yine yok demek bilsen ne acı Kah resmine bakıp, kah anılara dalıp Bu gün yine yalnızım demek ne acı *** Sen canımsın, sen kanımsın Seninle mana bulurum varlığıma Sen canımsın, sen kanımsın Seninle inanırım yaşadığıma *** Sen canımsın, sen kanımsın Seninle mana bulurum varlığıma Sen canımsın, sen kanımsın Seninle inanırım yaşadığıma *** Tertemiz bir sevgiyle inanıp sevdim seni Meğer ne vefasızmış dedirtme ne olur Ruhumu aydınlatan hayatıma ışıksın Hasretinle dünyamı karartma ne olur *** Sen canımsın, sen kanımsın Seninle mana bulurum varlığıma Sen canımsın, sen kanımsın Seninle inanırım yaşadığıma *** Sen canımsın, sen kanımsın Seninle mana bulurum varlığıma Sen canımsın, sen kanımsın Seninle inanırım yaşadığıma *** Sen canımsın, sen kanımsın Seninle mana bulurum varlığıma

Şimdi Hayallerdesin Düşlerim bitmek bilmiyor Gözlerim gülmek bilmiyor Gönlümde sonsuz arayış Sevmek istiyor, sevmek istiyor *** Kalbin acılarla dolu kaçmak istercesine Gönlün kanatlanıyor uçmak istercesine *** Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın Yalnız kendi derdinle Kendi halinde derinlerdesin Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın *** Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın Yalnız kendi derdinle Kendi halinde derinlerdesin Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın *** Ağlıyor sessiz sözlerim Tanıyor bitkin gözlerim Sönmeyen ateşler gibi yanar yüreğim yanar yüreğim *** Kalbin acıyla dolu kaçmak istercesine Gönlün kanatlanıyor uçmak istercesine *** Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın Yalnız kendi derdinle Kendi halinde derinlerdesin Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın *** Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın Yalnız kendi derdinle Kendi halinde derinlerdesin Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın

Sana Yazdım Yeminler tükendiğinde Umutlar yok olduğunda, git Yaralı sevdam da olsan Sevişmemiz bende kalsın, git *** Yıprandık ve cok yorulduk Anladık ki olmaz artık, git Pişman olup yalvarsam da Seni özlesem de evet, git *** Bitti artık desem de Gözyaşlarımla her gece Kokun bende, tenimde Acı çektim günlerce Ağır gelir aldatma Tutuldum sana yalvartma Mecburum sana ağlatma Seni seviyorum hala

Falcı Düşlerim bitmek bilmiyor Gözlerim gülmek bilmiyor Gönlümde sonsuz arayış Sevmek istiyor sevmek istiyor Kalbim acılar dolu Kaçmak istercesine Gönlüm kanatlanıyor Uçmak istercesine Aaah şimdi uzaklardasın *** Hayallerdesin rüyalardasın Yalnız kendi derdinle Kendi halinle derinlerdesin Şimdi uzaklardasın hayallerdesin rüyalardasın Ağlıyor sessiz sözlerin Tanıyor bitkin gözlerin Sönmeyen ateşler gibi Yanar yüreğim, yanar yüreğim

Türkülerimi Dağlarda Unuttum Yıldızlar yere düşer aysız vakitlerde Yürekler dolusu kanar bütün takvimler Bir ayrılık şiiri, bir güvercin sesi *** Rüzgarın nefesiyle üşür denizler Düşe kalka geçip gidiyor Kanadı kırık nihavent gecelerin Umutlar kaldı yarına Ben uzak gurbetlerin çocuğu Küçücük bir sevdalı buluttum Tenimde yanık karanfil kokusu Türkülerimi dağlarda unuttum...