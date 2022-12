Zerrin Özer

Ayrılığın a`sını bile Aklımdan geçirmezdim Sanırdım ki koca dünyada Sadece bir sen bir bendim *** Gözüm görmez, dilim dönmez Tenim sensiz uyumazdı Gözüm görmez, dilim dönmez Tenim sensiz uyumazdı *** Yağmur yağıyor mu? Seller akıyor mu? Yağmur yağıyor mu? (yağıyor yağıyor) Seller akıyor mu? (akıyor akıyor) *** Her şeye rağmen, camdan arap kızı Hala bakıyor mu, gel bana sor Yaptığı her şey insanoğluna kar kalıyor mu *** Hadi sor, hadi sor Hadi sor, hadi sor Hadi sor, hadi sor *** Ayrılığın a`sını bile Aklımdan geçirmezdim Sanırdım ki koca dünyada Sadece bir sen bir bendim *** Gözüm görmez, dilim dönmez Tenim sensiz uyumazdı Gözüm görmez, dilim dönmez Tenim sensiz uyumazdı *** Yağmur yağıyor mu? Seller akıyor mu? Yağmur yağıyor mu? (yağıyor yağıyor) Seller akıyor mu? (akıyor akıyor) *** Her şeye rağmen, camdan arap kızı Hala bakıyor mu, gel bana sor Yaptığı her şey insanoğluna kar kalıyor mu *** Hadi sor, hadi sor Hadi sor, hadi sor Hadi sor, hadi sor *** Her şeye rağmen, camdan arap kızı Hala bakıyor mu, gel bana sor Yaptığı her şey insanoğluna kar kalıyor mu *** Hadi sor, hadi sor Hadi sor, hadi sor Hadi sor, hadi sor