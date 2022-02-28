Zerrin Özer

Arap Kızı Şarkı Sözleri
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Ayrılığın a`sını bile
Aklımdan geçirmezdim
Sanırdım ki koca dünyada
Sadece bir sen bir bendim
***
Gözüm görmez, dilim dönmez
Tenim sensiz uyumazdı
Gözüm görmez, dilim dönmez
Tenim sensiz uyumazdı
***
Yağmur yağıyor mu?
Seller akıyor mu?
Yağmur yağıyor mu? (yağıyor yağıyor)
Seller akıyor mu? (akıyor akıyor)
***
Her şeye rağmen, camdan arap kızı
Hala bakıyor mu, gel bana sor
Yaptığı her şey insanoğluna kar kalıyor mu
***
Hadi sor, hadi sor
Hadi sor, hadi sor
Hadi sor, hadi sor
***
Ayrılığın a`sını bile
Aklımdan geçirmezdim
Sanırdım ki koca dünyada
Sadece bir sen bir bendim
***
Gözüm görmez, dilim dönmez
Tenim sensiz uyumazdı
Gözüm görmez, dilim dönmez
Tenim sensiz uyumazdı
***
Yağmur yağıyor mu?
Seller akıyor mu?
Yağmur yağıyor mu? (yağıyor yağıyor)
Seller akıyor mu? (akıyor akıyor)
***
Her şeye rağmen, camdan arap kızı
Hala bakıyor mu, gel bana sor
Yaptığı her şey insanoğluna kar kalıyor mu
***
Hadi sor, hadi sor
Hadi sor, hadi sor
Hadi sor, hadi sor
***
Her şeye rağmen, camdan arap kızı
Hala bakıyor mu, gel bana sor
Yaptığı her şey insanoğluna kar kalıyor mu
***
Hadi sor, hadi sor
Hadi sor, hadi sor
Hadi sor, hadi sor