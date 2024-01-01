Zerrin Özer

-
Aşk istiyor gönlüm
Aşk deli bir aşk
Gel aşk al uçur beni
Ömür boyu sürsün
***
Aşk sen ümitsin
Doğsun yeni bir aşk
Aşk aşk derim gelsin
Beni büyülesin
***
Oynatsın kanımı bir anda
Ruhuma kanat taksın
Gözlerimde yıldızlar hep yansın
Gülüşüm aydınlansın
***
Aşk bir volkan gibi
İçten sıcak bir aşk
Ben hissetmeliyim
Ne çok sevildiğimi
***
Oynatsın kanımı bir anda
Ruhuma kanat taksın
Gözlerimde yıldızlar hep yansın
Gülüşüm aydınlansın
Aşk istiyor gönlüm
Bir aşk deli bir aşk
Gel aşk al uçur beni
Ömür boyu sürsün
***
Aşk bir volkan gibi
İçten sıcak bir aşk
Hep hissetmeliyim
Ne çok sevildiğimi
***
Oynatsın kanımı bir anda
Ruhuma kanat taksın
Gözlerimde yıldızlar hep yansın
Gülüşüm aydınlansın
***
Dokunsun dünyama
Sönen o ışıkları yaksın
Çılgınca kucak açsın
Aşk bana kanat açsın;
***
Oynatsın kanımı bir anda
Ruhuma kanat taksın
Gözlerimde yıldızlar hep yansın
Gülüşüm aydınlansın
-
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan
Dudağımda iz kalmasın onun adından
Bir sevenim olacaksa derdime derman
Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan
***
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan
Dudağımda iz kalmasın onun adından
Bir sevenim olacaksa derdime derman
Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan
Dudağımda iz
-
Sen gittin söndü yıldızlar sanki bir anda
Kaldım yapayalnız öyle sinsi gecede
Bir başka hayaldi düşen ümitlerime
Ağardı yeni gün ufukta
***
Aynı yalanlarla yine geldin kapıma
Hasret olsan giremezsin kırık gönlüme
Aldatamazsın talihimi kırmızı güllerle
İnanmam şimdi sen git bana ne
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Sen gittin söndü yıldızlar sanki bir anda
Kaldım yapayalnız öyle sinsi gecede
Bir başka hayaldi düşen ümitlerime
Ağardı yeni gün ufukta
***
Aynı yalanlarla yine geldin kapıma
Hasret olsan giremezsin kırık gönlüme
Aldatamazsın talihimi kırmızı güllerle
İnanmam şimdi sen git bana ne
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
-
Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda
Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
***
Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla ben
***
Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş
Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
***
Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
***
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
***
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni...
-
Muhtaç etti el âleme
Vurdu felek yerden yere
Dünya bozuk, düzen böyle
Dedikodu her köşede
Yaz deftere, yaz deftere
Topla, çıkar olsun bitsin
Dünyaya gelmek bir kere
Hesaplaşmak sanki niye?
Sat gitsin, sat gitsin
Sat anasını sat, sat gitsin
Yak gitsin, yak gitsin
Yak çırasını yak, yak gitsin
Sevda çektim, tatsız oldu
Dost bildiğim açtı, doydu
Genç yaşımda gülüm soldu
Olanlar hep bana oldu
Sevda çektim, tatsız oldu
Dost bildiğim açtı, doydu
Genç yaşımda gülüm soldu
Olanlar hep bana oldu
Sat gitsin, sat gitsin
Sat anasını sat, sat gitsin
Yak gitsin, yak gitsin
Yak çırasını yak, yak gitsin
Sabrın sonu bitmez sabır
Doğrucuyla eş yalancı
Kadeh doluyken devrilir
Sonra buna talih denir
Yaz deftere, yaz deftere
Topla, çıkar olsun bitsin
Dünyaya gelmek bir kere
Hesaplaşmak sanki niye?
Sat gitsin, sat gitsin
Sat anasını sat, sat gitsin
Yak gitsin, yak gitsin
Yak çırasını yak, yak gitsin
Sevda çektim, tatsız oldu
Dost bildiğim açtı, doydu
Genç yaşımda gülüm soldu
Olanlar hep bana oldu
Sevda çektim, tatsız oldu
Dost bildiğim açtı, doydu
Genç yaşımda gülüm soldu
Olanlar hep bana oldu
Sat gitsin, sat gitsin
Sat anasını sat, sat gitsin
Yak gitsin, yak gitsin
Yak çırasını yak, yak gitsin
Sat gitsin, sat gitsin
Sat anasını sat, sat gitsin
Yak gitsin, yak gitsin
Yak çırasını yak, yak gitsin
Sat gitsin, sat gitsin
Sat anasını sat, sat gitsin
Yak gitsin, yak gitsin
Yak çırasını yak, yak gitsin
-
Hani ya o yeminin nerede o yeminin
Hani ya yeminin
Hani ya bir alevde ateşte dumanda gibi ikimiz
Hani ya
Hani ya o nefeste güneşte baharda yanar içimiz
Alıverdi seni uzaklara
Salıverdi seni yıllara
Yıllara
O gülün ipeği kaydı sanki elimden yıllar alıverdi uzağa
O dağın çiçeği soldu sanki canımda rengini salıverdi rüzgara
Hani ya yeminin
Acı acı yıllar hatıralar
Gide gide hasret canımı sarar
Yana yana bir kol içimi yakar
Sevgimi açtı hatıralar
Gözlerim dolar hep yüreğim yanar
Hani ya yeminin
Hani ya bir alevde ateşte dumanda gibi ikimiz
Hani ya
Alıverdi seni uzaklara
Salıverdi seni yıllara
Yıllara
-
Aşk dolu bulutlardan yağmur yağınca
Bugün değil yıllarca sev beni sevsen beni
Hem olgun hem çocukça
Bitmeyen arzularla
Bugün değil yıllarca sev beni sevsen beni
***
Çok geç kalmadım
Sevilmek doğal hakkım
Ben de bir kadınım
***
Kimse yok kalbimde
Özlem gözlerimde
Geçmişi yok gelecekte
Sev beni sevsen beni