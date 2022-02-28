Dünya Tatlısı Şarkı Sözleri
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Zerrin Özer
Dünya Tatlısı
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Sen gittin söndü yıldızlar sanki bir anda
Kaldım yapayalnız öyle sinsi gecede
Bir başka hayaldi düşen ümitlerime
Ağardı yeni gün ufukta
***
Aynı yalanlarla yine geldin kapıma
Hasret olsan giremezsin kırık gönlüme
Aldatamazsın talihimi kırmızı güllerle
İnanmam şimdi sen git bana ne
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Sen gittin söndü yıldızlar sanki bir anda
Kaldım yapayalnız öyle sinsi gecede
Bir başka hayaldi düşen ümitlerime
Ağardı yeni gün ufukta
***
Aynı yalanlarla yine geldin kapıma
Hasret olsan giremezsin kırık gönlüme
Aldatamazsın talihimi kırmızı güllerle
İnanmam şimdi sen git bana ne
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
***
Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne
Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne
Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne
Sen yeniden giremezsin kalbime
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Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda
Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
***
Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla ben
***
Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş
Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
***
Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
***
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
***
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni...
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