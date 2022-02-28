Zerrin Özer

Sen gittin söndü yıldızlar sanki bir anda Kaldım yapayalnız öyle sinsi gecede Bir başka hayaldi düşen ümitlerime Ağardı yeni gün ufukta *** Aynı yalanlarla yine geldin kapıma Hasret olsan giremezsin kırık gönlüme Aldatamazsın talihimi kırmızı güllerle İnanmam şimdi sen git bana ne *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Sen gittin söndü yıldızlar sanki bir anda Kaldım yapayalnız öyle sinsi gecede Bir başka hayaldi düşen ümitlerime Ağardı yeni gün ufukta *** Aynı yalanlarla yine geldin kapıma Hasret olsan giremezsin kırık gönlüme Aldatamazsın talihimi kırmızı güllerle İnanmam şimdi sen git bana ne *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime