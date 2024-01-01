Zerrin Özer

Geceler haram oldu bak bu aralar
Daha da kanmam, basit o numaralar
Seni unuttum, kapandı yaralar
Özlersen arama, kapalı kapılar
Geceler haram oldu bak bu aralar
Daha da kanmam, basit o numaralar
Seni unuttum, kapandı yaralar
Özlersen arama, kapalı kapılar
Geceler haram oldu bak bu aralar
Daha da kanmam, basit o numaralar
Seni unuttum, kapandı yaralar
Özlersen arama, kapalı kapılar
Beni unuttuğunu söylerdin ya
Hani başkasını görmezdin ya
Gitsem bir daha geri dönmezdin ya
Bu aşkın uğruna ölmezdin ya
Yanar, yanar yürek uğruna, aşkım
Yalan, yalan, çoktan sınırı aştın
Aman, aman, aman, bu sabır taştı
Zaman, zaman zaman özlersin aşkı
Geceler haram oldu bak bu aralar
Daha da kanmam, basit o numaralar
Seni unuttum, kapandı yaralar
Özlersen arama, kapalı kapılar
Geceler haram oldu bak bu aralar
Daha da kanmam, basit o numaralar
Seni unuttum, kapandı yaralar
Özlersen arama, kapalı kapılar
Geceler haram oldu bak bu aralar
Daha da kanmam, basit o numaralar
Seni unuttum, kapandı yaralar
Özlersen arama, kapalı kapılar
Yanar, yanar yürek uğruna, aşkım
Yalan, yalan, çoktan sınırı aştın
Aman, aman, aman, bu sabır taştı
Zaman, zaman zaman özlersin aşkı
Özlersen arama, kapalı kapılar
Geceler haram oldu bak bu aralar
Daha da kanmam, basit o numaralar
Seni unuttum, kapandı yaralar
Özlersen arama, kapalı kapılar
Geceler haram oldu bak bu aralar
Daha da kanmam, basit o numaralar
Seni unuttum, kapandı yaralar
Özlersen arama, kapalı kapılar
Yanar, yanar yürek uğruna, aşkım