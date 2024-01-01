Zerrin Özer

Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam, basit o numaralar Seni unuttum, kapandı yaralar Özlersen arama, kapalı kapılar Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam, basit o numaralar Seni unuttum, kapandı yaralar Özlersen arama, kapalı kapılar Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam, basit o numaralar Seni unuttum, kapandı yaralar Özlersen arama, kapalı kapılar Beni unuttuğunu söylerdin ya Hani başkasını görmezdin ya Gitsem bir daha geri dönmezdin ya Bu aşkın uğruna ölmezdin ya Yanar, yanar yürek uğruna, aşkım Yalan, yalan, çoktan sınırı aştın Aman, aman, aman, bu sabır taştı Zaman, zaman zaman özlersin aşkı Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam, basit o numaralar Seni unuttum, kapandı yaralar Özlersen arama, kapalı kapılar Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam, basit o numaralar Seni unuttum, kapandı yaralar Özlersen arama, kapalı kapılar Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam, basit o numaralar Seni unuttum, kapandı yaralar Özlersen arama, kapalı kapılar Yanar, yanar yürek uğruna, aşkım Yalan, yalan, çoktan sınırı aştın Aman, aman, aman, bu sabır taştı Zaman, zaman zaman özlersin aşkı Özlersen arama, kapalı kapılar Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam, basit o numaralar Seni unuttum, kapandı yaralar Özlersen arama, kapalı kapılar Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam, basit o numaralar Seni unuttum, kapandı yaralar Özlersen arama, kapalı kapılar Yanar, yanar yürek uğruna, aşkım