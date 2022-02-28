Ben Hep Buralardayım Şarkı Sözleri
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Zerrin Özer
Ben Hep Buralardayım
Tüm Şarkıları
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A-ah, a-ah
Dudaklarımda tadın tuzun
Upuzun yıllar
***
Ben hep buralardayım
Aynı karardayım
Sen her çiçekten bal al
Ben Maçka'da parktayım
***
Senin işler tıkırında
Bir tekir var yakınımda
İnadım inat bekliyorum
***
Senin işler tıkırında
Bir tekir var yakınımda
İnadım inat bekliyorum
***
A-ah, seviyorum
***
A-ah, a-ah
Dudaklarımda tadın tuzun
Upuzun yıllar
***
Ben hep buralardayım
Aynı karardayım
Sen her çiçekten bal al
Ben Maçka'da parktayım
***
Ben hep buralardayım
Aynı karardayım
Sen her çiçekten bal al
Ben Maçka'da parktayım
***
Senin işler tıkırında
Bir tekir var yakınımda
İnadım inat bekliyorum
***
Senin işler tıkırında
Bir tekir var yakınımda
İnadım inat bekliyorum