Zerrin Özer

A-ah, a-ah Dudaklarımda tadın tuzun Upuzun yıllar *** Ben hep buralardayım Aynı karardayım Sen her çiçekten bal al Ben Maçka'da parktayım *** Senin işler tıkırında Bir tekir var yakınımda İnadım inat bekliyorum *** Senin işler tıkırında Bir tekir var yakınımda İnadım inat bekliyorum *** A-ah, seviyorum *** A-ah, a-ah Dudaklarımda tadın tuzun Upuzun yıllar *** Ben hep buralardayım Aynı karardayım Sen her çiçekten bal al Ben Maçka'da parktayım *** Ben hep buralardayım Aynı karardayım Sen her çiçekten bal al Ben Maçka'da parktayım *** Senin işler tıkırında Bir tekir var yakınımda İnadım inat bekliyorum *** Senin işler tıkırında Bir tekir var yakınımda İnadım inat bekliyorum