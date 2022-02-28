Zerrin Özer

Ben Seni Sevmeyi Sevdim Dar zamanında geldin hep bana Nefesimi tıkayıp durdun Dar zamanında koştun hep bana Allak bullak edip durdun Dar zamanımda yoktun ki yanımda Çok yalnızdım dar zamanımda *** Ben seni değil seni sevmeyi Ben seni değil seni özlemeyi sevdim *** Gündüz bekledim gece bekledim Derdime hiç dert eklemedim Uyandım bekledim yumdum bekledim Gelmeni değil sevdamı bekledim *** Dar zamanında geldin hep bana Nefesimi tıkayıp durdun Dar zamanımda yoktun ki yanımda Çok yalnızdım dar zamanımda *** Ben seni değil seni sevmeyi Ben seni değil seni beklemeyi sevdim *** Gündüz bekledim gece bekledim Derdime hiç dert eklemedim Uyandım bekledim yumdum bekledim Gelmeni değil sevdamı bekledim *** Hep bildim ki benim sevdam var Üstüne alınma sana gel diyen mi var

Bu İlk Değil ki Hayat bana apansızın Öyle şaka yapar ki Ayaklarım tutmaz olur Gönlüm öyle solar ki *** Bense ona hiç alınmam Hiç kırılmam darılmam Hayat bana aşık olur Bende kalır hiç gitmez *** Acımı da çekerim kahrolurum Sefamı da sürerim mest olurum Suskun da olurum Şarkılarda söylerim Bu ilk değil ki gözbebeğim *** Haydi güle güle git gözbebeğim Aklın bende kalmasın