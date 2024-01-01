Zerrin Özer

Gidiyor musun, gidiyor musun? İçin sızlamadan bizi yıkıyor musun? Deliler gibi hani seviyordun Şimdi bunu bana sen mi yapıyorsun? *** Gidiyor musun, gidiyor musun? İçin acımadan bizi yıkıyor musun? Deliler gibi hani seviyordun Şimdi bunu bana sen mi yapıyorsun? *** Hata, büyük hata Sen benden daha ne bekliyorsun? *** Bundan böyle beni nerde görürsen gör tanıma, beni tanıma Tuz basma gönlümde yıllardır kanayan yarama Bundan böyle beni nerde görürsen gör tanıma, beni tanıma Tuz basma gönlümde yıllardır kanayan yarama *** Gidiyor musun, gidiyor musun? İçin acımadan bizi yıkıyor musun? Deliler gibi hani seviyordun Şimdi bunu bana sen mi yapıyorsun? *** Hata, büyük hata Sen benden daha ne bekliyorsun? *** Bundan böyle beni nerde görürsen gör tanıma, beni tanıma Yırt at resimleri, kuruttuğum çiçekleri koklama Bundan böyle beni nerde görürsen gör tanıma, beni tanıma Yırt at resimleri, kuruttuğum çiçekleri koklama