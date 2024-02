Zerrin Özer

Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz kalmasın onun adından Bir sevenim olacaksa derdime derman Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz kalmasın onun adından Bir sevenim olacaksa derdime derman Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz

Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsın saçların, solsun yanağın Adını anmaktan yansın dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün

Gün gelir de bir gün yolun düşerse Bir an bile olsa dur dur Dur bu şehirde Gün gelir de bir gün yolun düşerse Bir an bile olsa dur dur Dur bu şehirde Seneler geçse de sakın unutma Seni bir bekleyen var bu şehirde Var bu şehirde Kim görse halimi ahlar çekiyor Kimisi ardımdan zavallı diyor Ümitsiz aşkımı herkes biliyor Ümitsiz aşkımı herkes biliyor Gelenden geçenden sor sor sor bu şehirde Sor sor sor bu şеhirde Gün gelir de bir gün yolun düşеrse Bir gün bile olsa kal kal Kal bu şehirde Gün gelir de bir gün yolun düşerse Bir gün bile olsa kal kal Kal bu şehirde Anılar aşkına gel çal kapımı Sensiz ne haldeyim gör bu şehirde Gör bu şehirde Kim görse halimi ahlar çekiyor Kimisi ardımdan zavallı diyor Ümitsiz aşkımı herkes biliyor Ümitsiz aşkımı herkes biliyor Gelenden geçenden sor sor sor bu şehirde Sor sor sor bu şehirde

Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben Düğüm düğüm dolaşıp Sırılsıklam aşığım Bir umut ver de gözlerime Yanına yaklaşayım Hasretimsin beklediğimsin Sen benimsin Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben Korkutmasın bu sevda Bеn oldukça yanında Dolanıp duruyorsun inan ki Bir ateş gibi kanımda Sevdiğimsin istediğimsin Sеn benimsin Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben