Zerrin Özer

-
Bu son buluşmamız
Bu son görüşmemiz
Kim bilir bir daha karşılaşmayız
Belki de bir daha görüşemeyiz
Ayrılmalıyız ayrılmalıyız
***
Kim bilir bir daha karşılaşmayız
Belki de bir daha görüşemeyiz
Ayrılmalıyız ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
***
Senin gözlerin yaşlı
Benim yüreğim yaslı
Bu aşkta bir umut kalmadı yazık
Seni bir başkası bekliyor artık
Ayrılmalıyız ayrılmalıyız
***
Bu aşkta bir umut kalmadı yazık
Seni bir başkası bekliyor artık
Ayrılmalıyız ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
-
Artık sevmeyeceğim
Bütün kabahat benim
Ne kadar ağlasan boş
Ne kadar yalvarsan boş
Sana dönmeyeceğim
***
Artık sevmeyeceğim
Bütün kabahat benim
Ne kadar ağlasan boş
Ne kadar yalvarsan boş
Sana dönmeyeceğim
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
***
Artık sevmeyeceğim
***
Ümitlerimi kırdın
Hayallerimi yıktın
Benim ahımı aldın
Benim ahımı aldın
Şimdi sen de yalnızsın
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
***
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
-
Gidiyorum, çaresizim
Yalvarırım ellerimi bırak
Böyle bir anda sanma ki hissizim
Gidiyorum içim burkularak
Böyle bir anda sanma ki hissizim
Gidiyorum içim burkularak
***
Bırak, bırak ellerimi
Bırak, bırak ellerimi
Arzularım çılgın gibi
Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi
***
Bırak, bırak ellerimi
Bırak, bırak ellerimi
Arzularım çılgın gibi
Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi
***
Şarkı olurum bir gün, seslenirim sana uzaklardan
Yıldız olur görünürüm gökyüzünün karanlığında
Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur bırak
***
Bırak, bırak ellerimi
Bırak, bırak ellerimi
Arzularım çılgın gibi
Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi
***
Bırak, bırak ellerimi
Bırak, bırak ellerimi
Arzularım çılgın gibi
Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi
***
Bırak, bırak ellerimi
Bırak, bırak ellerimi
-
En güzel o çağım hani
Deli dolu sevdik ikimiz
Solmadı daha gülleri
Kalbimde bak o sevgimizin
***
Yağmurlarla rüzgarla dost
Her akşam bir köşe başı
Gizlice buluşurduk
Sokaklar ikimizin
***
En güzel o çağım hani
Deli dolu sevdik ikimiz
Solmadı daha gülleri
Kalbimde bak o sevgimizin
***
Yağmurlarla rüzgarla dost
Her akşam bir köşe başı
Gizlice buluşurduk
Sokaklar ikimizin
***
Hani dünya tatlısı
Bir düş kurardık heyecanla
İçli içli ağlardık
O masum gözyaşımızla
***
İkimiz henüz çok genç
Soruyorduk birbirimize
O büyülü şey neydi
Arıyorduk gözlerimizle
***
Merdivenli sokakta
Ayrıldık hatırlarsın
Yıllardır hep rüyamda
Gelirsem orda mısın
***
Merdivenli sokakta
Ayrıldık hatırlarsın
Yıllardır hep rüyamda
Gelirsem orda mısın
***
Hani dünya tatlısı
Bir düş kurardık heyecanla
İçli içli ağlardık
O masum gözyaşımızla
***
İkimiz henüz çok genç
Soruyorduk birbirimize
O büyülü şey neydi
Arıyorduk gözlerimizle
***
O yıldızlı gözlerinde
Parlayıp da sönünce ışık
Öpüşürdük sevişirdik
Deli gibi hep sarılırdık
***
O yıldızlı gözlerinde
Parlayıp da sönünce ışık
Öpüşürdük sevişirdik
Deli gibi hep sarılırdık
***
En güzel o çağım hanı
Deli dolu sevdik ikimiz
Solmadı daha gülleri
Kalbimde bak o sevgimizin
***
Yağmurlarla rüzgarla dost
Her akşam bir köşe başı
Gizlice buluşurduk
Sokaklar ikimizin
***
En güzel o çağım hanı
Deli dolu sevdik ikimiz
Solmadı daha gülleri
Kalbimde bak o sevgimizin
***
Yağmurlarla rüzgarla dost
Her akşam bir köşe başı
Gizlice buluşurduk
Sokaklar ikimizin
***
Hani dünya tatlısı
Bir düş kurardık heyecanla
İçli içli ağlardık
O masum gözyaşımızla
***
İkimiz henüz çok genç
Soruyorduk birbirimize
O büyülü şey neydi
Arıyorduk gözlerimizle
***
Hani dünya tatlısı
Bir düş kurardık heyecanla
İçli içli ağlardık
O masum gözyaşımızla
***
İkimiz henüz çok genç
Soruyorduk birbirimize
O büyülü şey neydi
Arıyorduk gözlerimizle...
-
Nedir bu çektiğim senden
Gönül derdin hiç bitmiyor
Yediğin darbelere bak
Bu da mı sana yetmiyor, gönül
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın
Belki bir gün uslanırsın, gönül
Gönül, gönül, gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane gönül
***
Dünya sana kalır sanma
Geleciği dünden sorma
Her gün gördüğün rüyayı
Aldanıp da hayra yorma, gönül
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın
Belki bir gün uslanırsın, gönül
Gönül, gönül, gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane gönül
-
Saçlarım ne zaman yüzüne düşse
Ellerim ne zaman eline değse
Gözlerim ne zaman seni görse
Sevmekten seni gurur duyarım
***
Yaz, sonbahar, kış ve baharda
En sıkıntılı günümde ve anımda
Sen varken veya yokken yanımda
Sevmekten seni gurur duyarım
***
Sen sabahın getirdiği bir esinti
Yosunun kokusu, denizin mavisi
Vazgeçemediğim bir aşksın sen
Sana aşık olmaktan gurur duyarım
***
Mevsimler geçse de aradan
Yaşadıkça ben bu dünyada
Ömrümce adım adım yanında
Yürümekten senin gurur duyarım
***
Yaz, sonbahar, kış ve baharda
En sıkıntılı günümde ve anımda
Sen varken veya yokken yanımda
Sevmekten seni gurur duyarım
***
Sen sabahın getirdiği bir esinti
Yosunun kokusu, denizin mavisi
Vazgeçemediğim bir aşksın sen
Sana aşık olmaktan gurur duyarım
-
Bak nasıl ağlıyorum ben
Çiçek gibi soluyorum ben
Ne umut bir çare var
Sensiz geçen yaşamda
***
Bak nasıl yanıyorum ben
Alevdir bu aşkın her yanı
Ne gecem ne gündüzüm var
Sensiz geçen zamanda
***
Hekimden sonra çekenden sor
Demişler acısını dertlerin
Çare gösteren değil
Çeken bilir demişler
***
Çok zormuş sensiz olmak
Arayıp da seni bulmamak
Her anım böyle olunca
Neye yarar yaşamak
-
Gökten oynaya oynaya yağar kar tanesi
Düşer sessiz sessiz döne döne kar tanesi
Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz
Havalar çok ayaz çok ayaz çok ayaz
Üşüyorum
***
Dön gel dön gel artık, dön gel dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum
Dön gel dön gel artık, dön gel dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum
***
Gökten damlaya damlaya yağar damlacıklar
Düşer tane tane döne döne damlacıklar
Her taraf çal çamur çal çamur çal çamur
Yağıyor sel yağmur sel yağmur sel yağmur
Üşüyorum
***
Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum
***
Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum
***
Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık
Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum
***
Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum
-
Ne güzel geçmişti bütün bir yaz
Başımda kavak yelleri esen o yaş
Bense hanımeli kadar beyaz
Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz
Bense hanımeli kadar beyaz
Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz
***
Nasıl da koşuşurduk bahçelerde
Şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde
Sen bana, ben sana komşu evlerde
Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz
Sen bana, ben sana komşu evlerde
Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz
***
Eline değerdi safça elim
Seninse arardı beni gözlerin
Öpüşürken korkusu bir şeylerin
Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz
Öpüşürken korkusu bir şeylerin
Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz
***
Çocuk kalbimize dolan gamla
Oturup ağlamıştık sessiz çardakta
Çaresiz erken inen akşamla
Veda edip ayrıldık biterken o yaz
Çaresiz erken inen akşamla
Veda edip ayrıldık biterken o yaz
***
Nasıl da koşuşurduk bahçelerde
Şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde
Sen bana, ben sana komşu evlerde
Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz
Çaresiz erken inen akşamla
Veda edip ayrıldık biterken o yaz
***
Sen bana, ben sana komşu evlerde
Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz
Çaresiz erken inen akşamla
Veda edip ayrıldık biterken o yaz
***
Sen bana, ben sana komşu evlerde
-
Hayli zor oldu sevdandan vazgeçmem
Her şeyden acı bile bile aldanmak
Çok yazık oldu seninle geçen zamana
En büyük suçtu inanmak yalanlara
***
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Yaralıydı her gün gönlüm seninle
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Bitecekti elbet günün birinde
***
Bırakıp da gitmem sanıyordun seni
Acımasız gerçekler zorladı buna beni
İlk kez yenildim ilk defa mağlup oldum
Yıkıldım yoruldum varlığınla tükendim
***
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Bitecekti elbet günün birinde
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Bitecekti elbet günün birinde
***
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Yaralıydı her gün gönlüm seninle
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Bitecekti elbet günün birinde
***
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Yaralıydı her gün gönlüm seninle
Olamazdım senle, yapamazdım senle
Yaralıydı her gün gönlüm seninle
-
Yazdığın son mektup şu an elimde
Okuyup ağlıyorum her kelimede
Demek ki yalanmış aşkın sevgin de
Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu?
***
Yazdığın son mektup şu an elimde
Okuyup ağlıyorum her kelimede
Demek ki yalanmış aşkın sevgin de
Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu?
***
Teselli artık neyi değiştirir ki
Elinle kabrimi kazdın demek ki
Ben zaten dünyada gün görmedim ki
Son darbeyi vurdun bu son mektupla
***
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
***
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
***
Demek ki sevenler böyle yanarmış
Tanrının verdiği canı kul alırmış
Benim kaderimde de ayrılmak varmış
Her şeyi anladım bu son mektupla
***
Demek ki sevenler böyle yanarmış
Tanrının verdiği canı kul alırmış
Benim kaderimde de ayrılmak varmış
Her şeyi anladım bu son mektupla
***
Teselli artık neyi değiştirir ki
Elinle kabrimi kazdın demek ki
Ben zaten dünyada gün görmedim ki
Son darbeyi vurdun bu son mektupla
***
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
***
Ayrılsak da mutluluk dilerim sana
Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma
Yazdığın haberin her satırına
Ecelimi yazsan da bu son mektupla
-
Ağlıyorum ben sensiz köşelerde
Ağlıyorum ben sensiz anılarda
Soruyorum kendime, neden böyleyim?
Soruyorum dostlara, neden böyleyim?
Ben bu muyum sevgilim düştüm bu hâle?
Ben bu muyum sevgilim düştüm bu hâle?
***
Yalan, yalan, beni düşündüğün yalan
Yalan, yalan, beni aradığın yalan
Yalan, yalan, beni sevdiğin yalan
Yalan, yalan, gözyaşların da yalan
***
Duyuyorum ben rüzgârda sesini
Duyuyorum ben yağmurda ismini
Seninle olunca sızlar yüreğim
Seninle olmayınca ağlar yüreğim
Yıllar geçse bile seni seveceğim
Aşkın ile avunup sensiz öleceğim
***
Yalan, yalan, beni düşündüğün yalan
Yalan, yalan, beni aradığın yalan
Yalan, yalan, beni sevdiğin yalan
Yalan, yalan, gözyaşların da yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan
-
Hasret vuruyor, gecenin koynunda
Anılar vuruyor gözyaşlarıma
Çılgın bulutlar, dönüyor başımda
Uykusuz geceler, kapımda
***
Yıkılsa dünya
Kıyamet kopsa
Yine de vazgeçmem
Ölürüm derdimden
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
***
Dursun dünya
Dönmesin sensiz
Yaşatmasın oooh
Allah'ım sensiz
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
***
Hasret vuruyor, gecenin koynunda
Anılar vuruyor gözyaşlarıma
Çılgın bulutlar, dönüyor başımda
Uykusuz geceler, kapımda
***
Yıkılsa dünya
Kıyamet kopsa
Yine de vazgeçmem
Ölürüm derdimden
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
***
Dursun dünya
Dönmesin sensiz
Yaşatmasın oooh
Allah'ım sensiz
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
***
Kar beyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne