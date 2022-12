Zerrin Özer

Sevmek günahsa eğer günahın benim olsun Sevmek günahsa eğer günahın benim olsun Diliyorum Tanrı'dan mezarın gönlüm olsun Diliyorum Tanrı'dan mezarın gönlüm olsun *** Her şeyimi adadım sevgilim senin için Ben kendimi adadım sevgilim senin için Ölmeye de razıyım sevgilim senin için Ben her şeye razıyım sevgilim senin için *** Başkasını seversen günahım senin olsun Başkasını seversen günahım senin olsun Kim ihanet ederse dilerim beter olsun Kim ihanet ederse dilerim beter olsun *** Her şeyimi adadım sevgilim senin için Ben kendimi adadım sevgilim senin için Ölmeye de razıyım sevgilim senin için Ben her şeye razıyım sevgilim senin için Bir tanem senin için Sevgilim senin için