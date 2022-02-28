Mutluluklar Dilerim Şarkı Sözleri
Zerrin Özer Mutluluklar Dilerim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Mutluluklar Dilerim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mutluluklar Dilerim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zerrin Özer
Mutluluklar Dilerim
-
Bir sevgili bulamadım
Dert ortağım olacak
Bir sevgili bulamadım
Dert ortağım olacak
***
Zindan olan gönlüme
Güneş gibi doğacak
Zindan olan kalbime
Güneş gibi doğacak
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Aşkımın kadrini, kıymetini bilecek
İçimdeki volkanı hemen söndürecek
Aşkımın kadrini, kıymetini bilecek
İçimdeki volkanı hemen söndürecek
***
Dünyanın en mutlu insanı edecek
Bir sevgili bulamadım
Dünyanın en mutlu insanı edecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Aşkımın kadrini, kıymetini bilecek
İçimdeki volkanı hemen söndürecek
Aşkımın kadrini, kıymetini bilecek
İçimdeki volkanı hemen söndürecek
***
Dünyanın en mutlu insanı edecek
Bir sevgili bulamadım
Dünyanın en mesut insanı edecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
-
Hep ben mi seveceğim? ben mi özleyeceğim?
Sabahlara kadar seni ben mi düşüneceğim?
Hep ben mi seveceğim? ben mi özleyeceğim?
Sabahlara kadar seni ben mi düşüneceğim?
***
Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar
Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar
***
Ben böyle kahrolurken sen oralı değilsin
Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin?
Ben böyle kahrolurken sen oralı değilsin
Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin?
***
Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar
Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar
Olmaz artık bir tanem, olmaz artık bu kadar
Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar
***
Söyle daha ne kadar gözyaşı dökeceğim?
Yoksa mahşere kadar seni mi bekleyeceğim?
Söyle daha ne kadar gözyaşı dökeceğim?
Yoksa mahşere kadar seni mi bekleyeceğim?
***
Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar
Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri takar
***
Ben böyle kahrolurken sen oralı değilsin
Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin?
Ben böyle kahrolurken sen oralı değilsin
Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin?
***
Olmaz artık bir tanem, olmaz artık bu kadar
Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar
Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar
Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar
-
Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim
Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim
***
Ne köşküm, sarayım, ne servetim var
Ne malım, ne mülküm, ne şöhretim var
Sana bir saltanat vadedemem ki
Yalnız seni seven temiz bir kalbim var
Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim
***
Yalanla kuramam aşkın temelini
Allah'tan korkarım aldatamam seni
Yeminler uydurup çalamam kalbini
Aşkın öldürse de mahvetse de beni
***
Ben buyum seversen canım sana feda
Ben buyum sevmezsen bana de elveda
Razıyım bu ömür böyle gelip geçsin
Zaten gülmek yasak bana dünyada
Zaten gülmek yasak bana dünyada
***
Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim
Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim
***
İstemem beni sen acıyıp sevesin
İstemem benimle ızdırap çekesin
İstemem en güzel günlerin zeh'r olsun
İstemem o güzel gençliğin mahvolsun
Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim
***
Yalanla kuramam aşkın temelini
Allah'tan korkarım aldatamam seni
Yeminler uydurup çalamam kalbini
Aşkın öldürse de mahvetse de beni
***
Ben buyum seversen canım sana feda
Ben buyum sevmezsen bana de elveda
Razıyım bu ömür böyle gelip geçsin
Zaten gülmek yasak bana bu dünyada
Zaten gülmek yasak bana bu dünyada
***
Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim
Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim
-
Bir kuru yaprak düşerken göze
Bir kuru yaprak düşerken göze
İçimden bir dalı koptu sanırım
Uzaktan uzağa gülüp geçerken
Gönlüme bir ateş düştü sanırım
***
Sen çile çektiren felek gibisin
Dizinde yalvartıp ezen birisin
Sen çile çektiren felek gibisin
Dizinde yalvartıp ezen birisin
***
Gönlüm seni nasıl sevmiş bilemem
Meğer sevilecek biri değilsin
***
Kalbimden silemem bütün hisleri
Kalbimden silemem bütün hisleri
Kavuşmak mahşere kalsın istemem
Yıllardır bu gönül aşkın esiri
Senden ümitleri kessin istemem
***
Sen çile çektiren felek gibisin
Dizinde yalvartıp ezen birisin
Sen çile çektiren felek gibisin
Dizinde yalvartıp ezen birisin
***
Gönlüm seni nasıl sevmiş bilemem
Meğer sevilecek biri değilsin
-
Hasretin sanki ölüm
Yokluğun derin acı
Hasretin sanki ölüm
Yokluğun derin acı
***
Sen olmasan neyleyim
Sen olmasan neyleyim
Tahtı sarayı tacı
(Tahtı sarayı tacı)
***
Zincir vursalar bile
Durduramazlar beni
Ölmeye razıyım tek
Son defa görsem seni
***
Zincir vursalar bile
Durduramazlar beni
Ölmeye razıyım tek
Son defa görsem seni
***
Sürünmeye razıyım
Sürünmeye razıyım
Son defa görsem seni
Son defa görsem seni
***
İçtiğim kadehleri
Artık sayamıyorum
İçtiğim kadehleri
Artık sayamıyorum
***
Ne olursun dön bana
Yalvarırım dön bana
Sensiz olamıyorum
(Sensiz olamıyorum)
***
Zincir vursalar bile
Durduramazlar beni
Ölmeye razıyım tek
Son defa görsem seni
***
Zincir vursalar bile
Durduramazlar beni
Ölmeye razıyım tek
Son defa görsem seni
***
Sürünmeye razıyım
Sürünmeye razıyım
Son defa görsem seni
Son defa görsem seni
***
Son defa görsem seni
Son defa görsem seni
***
Son defa görsem seni
Son defa görsem seni
-
Kupkuru bir aşk değil ekmek lazım insana
***
Belki ben veremezdim onun verdiklerini
Güle güle sevgilim unutmalıyım seni
Belki ben veremezdim onun verdiklerini
Güle güle sevgilim unutmalıyım seni
***
Aşkımız bir günahmış sevap zannettim onu
Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu
Aşkımız bir günahmış sevap zannettim onu
Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu
***
Madem beni almıyor mutluluğa giden yol
Ben razıyım sevgilim yeter ki sen mutlu ol
Madem beni almıyor mutluluğa giden yol
Ben razıyım sevgilim yeter ki sen mutlu ol
***
Hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan
Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından
Hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan
Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından
***
Ayrıldı yollarımız işte bugün burada
Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana
Ayrıldı yollarımız işte bugün burada
Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana
***
Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana
-
Sevmek günahsa eğer günahın benim olsun
Sevmek günahsa eğer günahın benim olsun
Diliyorum Tanrı'dan mezarın gönlüm olsun
Diliyorum Tanrı'dan mezarın gönlüm olsun
***
Her şeyimi adadım sevgilim senin için
Ben kendimi adadım sevgilim senin için
Ölmeye de razıyım sevgilim senin için
Ben her şeye razıyım sevgilim senin için
***
Başkasını seversen günahım senin olsun
Başkasını seversen günahım senin olsun
Kim ihanet ederse dilerim beter olsun
Kim ihanet ederse dilerim beter olsun
***
Her şeyimi adadım sevgilim senin için
Ben kendimi adadım sevgilim senin için
Ölmeye de razıyım sevgilim senin için
Ben her şeye razıyım sevgilim senin için
Bir tanem senin için
Sevgilim senin için
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