Zerrin Özer

Bir Yolun Ardından Gel bu akşam kederleri yollarına sal Alan alsın,satan satsın,sen yerinde kal Soy bu akşam portakalı baş ucuna koy Yiyen yesin diyen desin sen yemede doy *** Yine de hüzün, ağla be gözüm Sar için için, dinme be sazım Artma be azım, geçme ayazım Yar için için, susma avazım *** Bir yolun ardından, ölür müyüm kahrımdan Kaçamam ki bahtımdan ben aman Ne çileler eskittim, kalana bak ben bittim Geçemem ki ahtımdan ben aman

Ömür Geçiyor Gözlerim senden hatıra Giderken iyi bak demiştin Sana nasıl alışmıştılar Gittin gideli gözüm hiçbir şey görmüyor *** Belki bu gece belki bir sabah Duygular coşar düşersin yollara Belki kapımı çalarsın ansızın Elinde güller gözünde yaşlarla *** Belki bu gece belki bir sabah Duygular coşar düşersin yollara Belki kapımı çalarsın ansızın Elinde güller gözünde yaşlarla *** Ben unuttum çoktan beni kırdığını Sen de unut yoksa ömür geçiyor Yalnız benim için bak derdin ya Gözlerim o gün bugün seni arıyor *** Ben unuttum çoktan beni kırdığını Sen de unut yoksa ömür geçiyor Yalnız benim için bak derdin ya Gözlerim o gün bugün seni arıyor *** Gözlerim senden hatıra Giderken iyi bak demiştin Sana nasıl alışmıştılar Gittin gideli gözüm hiçbir şey görmüyor *** Belki bu gece belki bir sabah Duygular coşar düşersin yollara Belki kapımı çalarsın ansızın Elinde güller gözünde yaşlarla *** Belki bu gece belki bir sabah Duygular coşar düşersin yollara Belki kapımı çalarsın ansızın Elinde güller gözünde yaşlarla *** Ben unuttum çoktan beni kırdığını Sen de unut yoksa ömür geçiyor Yalnız benim için bak derdin ya Gözlerim o gün bugün seni arıyor *** Ben unuttum çoktan beni kırdığını Sen de unut yoksa ömür geçiyor Yalnız benim için bak derdin ya Gözlerim o gün bugün seni arıyor

Sorma Sorma bu akşam halimi sorma Kederi çekip nefesime sessiz olacağım Durma gözlerimin önünde durma Yalın gidince ben yine tenha kalacağım *** Sen Tanrının gazabından da olsan Yazılan gelir sana kalbini aç Yorma özünü yalanla yorma Günahın o kadar büyük ki *** Sorma bu akşam halimi sorma Ateşe atıp yüreğimi sessiz duracağım Durma talihin yolunda durma Yalanın bitince ben yine sensiz kalacağım *** Tanrı sevdiklerine çektirirmiş Bende onlardan biriyim Derdim çok *** Yorma, özünü yalanla yorma Yüreğin o kadar dönük ki *** Yar gider tenhada Yar kalbim susar sensiz olunca Yar seni sevemedim doyunca Hasretten yandım ömür boyunca Yar bil yar *** Yar sevgim yaşar dünya durunca Yar her şeyim heder sensiz kalınca Söz biter çare olmayınca Özüme yazığım gelir

Yolun Açık Olsun Unutmak istedim, aklım silmedi Kavuşmak istedim, kalbim dur dedi Çok sevdim ama hiç sevilmedim Biliyorsun yine de sendeydim Ne yapsak da çaresi yok bu sevginin *** Gecelerde kayboldum Bir ara bir sor be gülüm Terk eden hep sen oldun Haydi yolun açık olsun *** Adın vefasız olsun Kabul et öyle kalsın Buda sana son sözüm Haydi yolun açık olsun

Hata Daha belliydi en başından Sana inanmak hataydı Dinlemedi kalbim aldandı Üzgün ruhum yıprandı Aşka söz geçirmek kolay mı? Sana güvenmek çok isterdim Bana dürüst gerçek olsaydın Oysa aşk sadık olsaydı Üzüldü çoktan yıprandı Şimdi sil baştan kolay mı? *** Aklımda hiç yokken anıdım seni Paylaşmaktı amacım yalnız hayatı Göründüğü gibi olmadı Şimdi sisli bulanık Senden önceki aşkımdı bildiğin yalnızlık Dönüyorum tekrar ona Onun kollarına kim bilir Belki Hata Hata Kalbime kızmam doğrumu Belki de düşününce çok doğru

Anamın Ak Sütü [Bölüm 1] Denemedik ne kaldı Bu aşkı yürütmek için Gitgide korkular sardı Nedense acıyor içim Sen bana bakma canım Saklar içimde yaşarım Sensiz bu canı İnan çok zor yaşatırım [Bölüm 2] Olacağın önüne geçilmiyor Zor canım çok zor Gidenin yeri kolay dolmuyor Ah dolmuyor İstenilen hayat seçilemiyor [Bölüm 3] Zor canım inan çok zor Sıkı tutalım aşkın elinden Kolay bulunmuyor Anamın ak sütü gibi Helal olsun sana canım

Çok Mutluyum Kapıdan o girişin bugün gibi aklımda Kamaşmıştı gözlerim bir anda *** Aydınlattın yalnızlıktan bunalmış ruhumu Tam zamanında *** Bakışın bir tuhaftı ,beni çok utandırdı Kaçırdım gözlerimi olmadı Sönmüş alev gibiydi önceden Seninle alev aldı *** Çok mutluyum inan Yanımdasın heran Yeniden doğmuş gibiyim Dursun zaman *** Çok mutluyum inan Yanımdasın heran Demekki yaşatan bizi Bu sevgi bu sevgi

Gözlerimde Son Gece Esme yine gül rüzgarı Dur savurma anıları Gözlerimde son gece Canlandı yine Üşüyorum, dur esme Kollarımda uyansa Göndermezdim onu asla yıldızlara Bir gün buluşuruz Sabahsız gecelerde Elinde kan kırmızı güllerle Kalbim uçuyor Kalbine her gece Orda kal, kal beni bekle Gece gül olur yıldızlar Yaş olur akar ya bir an Ordaki yıldızlardan Birini bana sakla Arada bir yak, söndür Hasret vurduğu anda Bir gün buluşuruz Sabahsız gecelerde Elinde kan kırmızı güllerle Kalbim uçuyor Kalbine her gece Orda kal, kal beni bekle Kollarımda uyansa Göndermezdim onu asla yıldızlara

Katmer Katmer Ben sevmeyi bilirim Şikayetçi değilim Yaşlar akar gözümden Ölsem dönmem sözümden Alev alev yanarken Yana yana severken Onun için ölürüm derken Nice biten aşklar gördüm *** Katmer katmer büyür sevdam Ben yare yar bana hayran Bazen heder eder zalim Sen her şeye kadirsin ey aşk

İhanetin Rengi "İhanetin rengi nedir ?" demiştin bana Kırmızı olsa gerek vücut kan revan Belki de ker bela hayatım talan Koca bir hiç sadece elimde kalan Yataklara sığmaz beden Ezip geçti çekip giden Evler odalar dar gelir Okyanuslara sığmaz gözyaşlarım *** A gözümün nuru A ömrümün son uğuru E sende mi gidecektin Tenimle senin yerine Hasretinin kokusu