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7/24 Dinle Ömür Geçiyor

Ömür Geçiyor Şarkı Sözleri

Zerrin Özer Ömür Geçiyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Ömür Geçiyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ömür Geçiyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zerrin Özer

Zerrin Özer

Ömür Geçiyor

  • Bir Yolun Ardından

  • Ömür Geçiyor

  • Sorma

  • Yolun Açık Olsun

  • Hata

  • Anamın Ak Sütü

  • Çok Mutluyum

  • Gözlerimde Son Gece

  • Katmer Katmer

  • İhanetin Rengi

  • Yazıklar Olsun

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