Zerrin Özer

Gel bu akşam kederleri yollarına sal Alan alsın,satan satsın,sen yerinde kal Soy bu akşam portakalı baş ucuna koy Yiyen yesin diyen desin sen yemede doy *** Yine de hüzün, ağla be gözüm Sar için için, dinme be sazım Artma be azım, geçme ayazım Yar için için, susma avazım *** Bir yolun ardından, ölür müyüm kahrımdan Kaçamam ki bahtımdan ben aman Ne çileler eskittim, kalana bak ben bittim Geçemem ki ahtımdan ben aman