Ölürüm Ben Sana Şarkı Sözleri
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Zerrin Özer
Ölürüm Ben Sana
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Hayat bana apansızın
Öyle şaka yapar ki
Ayaklarım tutmaz olur
Gönlüm öyle solar ki
***
Bense ona hiç alınmam
Hiç kırılmam darılmam
Hayat bana aşık olur
Bende kalır hiç gitmez
***
Acımı da çekerim kahrolurum
Sefamı da sürerim mest olurum
Suskun da olurum
Şarkılarda söylerim
Bu ilk değil ki gözbebeğim
***
Haydi güle güle git gözbebeğim
Aklın bende kalmasın
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Dar zamanında geldin hep bana
Nefesimi tıkayıp durdun
Dar zamanında koştun hep bana
Allak bullak edip durdun
Dar zamanımda yoktun ki yanımda
Çok yalnızdım dar zamanımda
***
Ben seni değil seni sevmeyi
Ben seni değil seni özlemeyi sevdim
***
Gündüz bekledim gece bekledim
Derdime hiç dert eklemedim
Uyandım bekledim yumdum bekledim
Gelmeni değil sevdamı bekledim
***
Dar zamanında geldin hep bana
Nefesimi tıkayıp durdun
Dar zamanımda yoktun ki yanımda
Çok yalnızdım dar zamanımda
***
Ben seni değil seni sevmeyi
Ben seni değil seni beklemeyi sevdim
***
Gündüz bekledim gece bekledim
Derdime hiç dert eklemedim
Uyandım bekledim yumdum bekledim
Gelmeni değil sevdamı bekledim
***
Hep bildim ki benim sevdam var
Üstüne alınma sana gel diyen mi var
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Seni benden çok seveni bulamazsın ki
Suyumdan bir yudum içsen ölür müydün yar
Seni benden çok seveni bulamazsın ki
Dalımdan gül koparmadan sakın gitme yar
***
Utanırım söyleyemem gel de kendin al
Al beni gel al beni uzak durma yar
Utanırım söyleyemem gel de kendin al
Al beni gel al beni sakın gitme yar
***
Gözlerin gözlerimde, kolların ıslak tenimde
Gecelerin bir yerinde, öylece kalsak
Dünyalar benim olsa, günahsa günah olsun
Gidersen ahım olsun, sakın gitme yar
Ölürüm ben sana
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