Zerrin Özer

-
Gün gelir de bir gün yolun düşerse
Bir an bile olsa dur dur
Dur bu şehirde
Gün gelir de bir gün yolun düşerse
Bir an bile olsa dur dur
Dur bu şehirde
Seneler geçse de sakın unutma
Seni bir bekleyen var bu şehirde
Var bu şehirde
Kim görse halimi ahlar çekiyor
Kimisi ardımdan zavallı diyor
Ümitsiz aşkımı herkes biliyor
Ümitsiz aşkımı herkes biliyor
Gelenden geçenden sor sor sor bu şehirde
Sor sor sor bu şеhirde
Gün gelir de bir gün yolun düşеrse
Bir gün bile olsa kal kal
Kal bu şehirde
Gün gelir de bir gün yolun düşerse
Bir gün bile olsa kal kal
Kal bu şehirde
Anılar aşkına gel çal kapımı
Sensiz ne haldeyim gör bu şehirde
Gör bu şehirde
Kim görse halimi ahlar çekiyor
Kimisi ardımdan zavallı diyor
Ümitsiz aşkımı herkes biliyor
Ümitsiz aşkımı herkes biliyor
Gelenden geçenden sor sor sor bu şehirde
Sor sor sor bu şehirde
-
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan
Dudağımda iz kalmasın onun adından
Bir sevenim olacaksa derdime derman
Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan
***
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan
Dudağımda iz kalmasın onun adından
Bir sevenim olacaksa derdime derman
Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan
Dudağımda iz
-
Benimsin benimsin benimsin
Sen benim meleğim bebeğimsin
Seni ben kimseye veremem
Sen benim kaderimsin kaderimsin
***
Sana ben başka şey söylemem
Sana ben beni sev diyemem
Sevsen de sevmesen de yine ben
Senleyim sensizliği düşünemem
***
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
Sen yok musun sen yok musun
Ne şirin şeysin
***
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
***
Seni o ilk gördüğümde
Bir ateş düştü gönlüme
Bırakmam seni ellere
Seni ellere seni ellere seni ellere
***
Seni o ilk gördüğümde
Bir ateş düştü gönlüme
Bırakmam seni ellere
Seni ellere seni ellere seni ellere
***
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
Sen yok musun sen yok musun
Ne şirin şeysin
***
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
Sen yok musun sen yok musun
Ne şirin şeysin
-
Kalbimde hep o yangın var gel
Dayanamıyorum
İster su ol ister rüzgar gel
Dayanamıyorum
***
Yıkılıyor hatıralar yalnız tutamıyorum
Neye baksam aşkımız var gel
Dayanamıyorum
***
Bazen sızı bazen sancı yüreğimdeki yabancı
Sensiz olmak çok çok acı gel
Dayanamıyorum
***
Gündüzlerim bile gece
Bağlandım boş bir ümide
Yorgun çıkıyorum güne gel
Dayanamıyorum
***
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Seni severken sensiz olmaya
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Ben bu aşkı yaşamaya
***
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Seni severken sensiz olmaya
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Ben bu aşkı yaşamaya
***
Gündüzlerim bile gece
Bağlandım boş bir ümide
Yorgun çıkıyorum güne gel
Dayanamıyorum
***
Bazen sızı bazen sancı yüreğimdeki yabancı
Sensiz olmak çok çok acı gel
Dayanamıyorum
***
Gündüzlerim bile gece
Bağlandım boş bir ümide
Yorgun çıkıyorum güne gel
Dayanamıyorum
***
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Seni severken sensiz olmaya
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Ben bu aşkı yaşamaya
***
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Seni severken sensiz olmaya
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Ben bu aşkı yaşamaya
***
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Ben bu aşkı yaşamaya
-
Güneş sensin ay sensin
Gökteki yıldız sensin
Dünyalara değişmem
Sen her şeyden güzelsin
***
Gönlümün sultanısın
Sen başımın tacısın
Tutunacak dalımsın
Canımsın benimsin
***
Bahar sensin yaz sensin
Kırda kelebek sensin
Kimselere değişmem
Sen herkesten güzelsin
-
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana
Senede bir gün, senede bir gün
***
Ağarsın saçların, solsun yanağın
Adını anmaktan yansın dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana
Senede bir gün, senede bir gün
-
Bir düşmeye gör acıyan olmaz
Bir düşmeye gör acıyan olmaz
Halin nedir diye soranın olmaz
Bir düşmeye gör acıyan olmaz
Halin nedir diye soranın olmaz
Ne bir teselli ne bir sevgili
Ne bir teselli ne bir sevgili
Ağlar gezersin benim gibi
İsteseydin eğer aşkımız bitmezdi
Seninle içtiğimiz su ayrı gitmezdi
İsteseydin eğer aşkımız bitmezdi
Seninle içtiğimiz su ayrı gitmezdi
Eskisi gibi değilsin şaşkınsın
Söyle bana sen kimе aşıksın
Eskisi gibi değilsin şaşkınsın
Söyle bana sen kimе aşıksın
Bir düşmeye gör acıyan olmaz
Bir düşmeye gör acıyan olmaz
Halin nedir diye soranın olmaz
Bir düşmeye gör acıyan olmaz
Halin nedir diye soranın olmaz
Ne bir teselli ne bir sevgili
Ne bir teselli ne bir sevgili
Ağlar gezersin benim gibi
-
Penceresi önünde karanfil saksı
Oturmuş yazar yârim birine yazı
Kimi sever bilinmez dumanlı başı
Zalim olma sevgilim taştan değilim
Batmam elin üstüne diken değilim
Zalim olma sevgilim taştan değilim
Kaldır başını bir bak haram değilim
***
Penceresi önünde üzümlü asma
Benden başka birini aklına takma
Benimki de yürek canım üstüne basma
Zalim olma sevgilim taştan değilim
Batmam elin üstüne diken değilim
Zalim olma sevgilim taştan değilim
Döndür başını bir bak haram değilim
-
Bir hiç yüzünden
Bir söz yüzünden
Susup gittin küsüp gittin
Göze mi geldik söze mi geldik
Sevişirken ağlaşırken ayırılı verdik
Belki suç dilimizde belki suç sevgimizde
Pişmanız ikimizde gel barışalım
Gözlerimden yaşlar döktürme
Bana hasret çektirme
Böyle küsüp yüz çevirme
***
Haydi gel barışalım bu aşkı yaşatalım
Eller yüzünden güller yüzünden
Bitti bu aşk bitti bu aşk
Senin yüzünden
Aşkı buldun mu
Mutlu oldun mu
Sen bensizsin ben sensizim
Belki suç dilimizde suç sevgimizde
Pişmanız ikimizde gel barışalım
-
Nereden takılmışsa
bir şarkı dudaklarımda
Havada deniz kokusu
Aramızda denizler
Yıllarımı çaldı yokluğun
Ağlasam ağlar ıslanır
Denizlerde sen hasretinde ben
Yokluğun esiyor akşamlarda
Kadehlerde sen çaresizim ben
Yoksun sen yoksun ya akşamlarda
***
Sularda yorgun akşam
Ben yangın telaşlarında
Çırpınır kalbim çırpınır
Gemiler geçer uzak
***
Bir beyaz hüzün soluklarınır
Çırpınır akşam çırpınır
Denizlerde sen hasretinde ben
Yokluğun esiyor akşamlarda
Kadehlerde sen çaresizim ben
Yoksun sen yoksun ya akşamlarda
***
Gel bir daha gitme hiç
Hep gözümün önünde ol sen
Hep yanımdaki resmin gibi
Aramızda denizler
Yıllarımı çaldı yokluğun
Ağlasam ağlar ıslanır
Denizlerde sen hasretinde ben
Yokluğun esiyor akşamlarda
Kadehlerde sen çaresizim ben
Yoksun sen yoksun ya akşamlarda
-
Ağlamayacaksın ilk ayrılan değiliz
Al bu çiçeği al aşkım gibi lekesiz
Bulutları, yıldızları, yağmurları, rüzgarları al
***
Yalnızlığımı, sensizliğimi, acılarımı sorma
Ağlamayacaksın biz geçen bir mevsimiz
***
Ağlamayacaksın arkanı dönme sakın
Al hatıraları şimdiden paylaşalım
Gözlerini, saçlarını, şarkıları, o günleri al
***
Yalnızlığımı, sensizliğimi, acılarımı sorma
Ağlamayacaksın bu son gün bana kalsın
-
Kurulsam gönül tahtına ben
Güneşin olsam bahtına ben
Korkutmaz beni dertlerin
Katlanırım her kahrına ben
Kurulsam gönül tahtına ben
Güneşin olsam bahtına ben
Korkutmaz beni dertlerin
Katlanırım her kahrına ben
Düğüm düğüm dolaşıp
Sırılsıklam aşığım
Bir umut ver de gözlerime
Yanına yaklaşayım
Hasretimsin beklediğimsin
Sen benimsin
Kurulsam gönül tahtına ben
Güneşin olsam bahtına ben
Korkutmaz beni dertlerin
Katlanırım her kahrına ben
Kurulsam gönül tahtına ben
Güneşin olsam bahtına ben
Korkutmaz beni dertlerin
Katlanırım her kahrına ben
Korkutmasın bu sevda
Bеn oldukça yanında
Dolanıp duruyorsun inan ki
Bir ateş gibi kanımda
Sevdiğimsin istediğimsin
Sеn benimsin
Kurulsam gönül tahtına ben
Güneşin olsam bahtına ben
Korkutmaz beni dertlerin
Katlanırım her kahrına ben
Kurulsam gönül tahtına ben
Güneşin olsam bahtına ben
Korkutmaz beni dertlerin
Katlanırım her kahrına ben
-
Üzgünüm acı sözlerim için
Üzgünüm seni kırdığım için
Haklısın bana darılsan bile
Beni terk etsen bile
Ne yaparım ben böyleyim
Üzgünüm bütün olanlar için
Üzgünüm mutlu yıllarım için
Aşkımız gölgesiz olmalıydı
Şüphesiz olmalıydı
Affedemem ben böyleyim
İster vur ister okşa
İster tut ister yolla
İster sev ister zorla
Ben böyleyim
İster vur ister okşa
İster tut ister yolla
İster sev ister zorla
Ben böyleyim
Üzgünüm seni kırdığım için
Üzgünüm mutlu yıllarım için
Aşkımız gölgesiz olmalıydı
Şüphesiz olmalıydı
Affedemem ben böyleyim
İster vur ister okşa
İster tut ister yolla
İster sev ister zorla
Ben böyleyim
İster vur ister okşa
İster tut ister yolla
İster sev ister zorla
Ben böyleyim
Üzgünüm acı sözlerim için
Üzgünüm seni kırdığım için
Haklısın bana darılsan bile
Beni terk etsen bile
Ne yaparım ben böyleyim
Ben böyleyim
Ben böyleyim
Ben ben böyleyim
-
Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak
Belki bu aşk ölümsüz
Belki yarım kalacak
Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni
Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni
Seninle başım dertte
Ne yapsam bilmiyorum
Canımdan bir parçasın söküp atamıyorum
Bazı gün darılırsın
Bazı gün barışırsın
Bazı gün de kaybolur
Hasrete karışırsın
-
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölü yok bu ne figandır
Şu Yemen elleri ne de yamandır
Ah o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
Kışlanın önünde redif sesi var
Açın çantasında bakın nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var
Ah o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
Dön gel ağam dön gel dayanamirem
Uyku gaflet basmış uyanamirem
Ağam öldüğüne inanamirem
Ah o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir