Zerrin Özer

Dağınık Yatak Kim geri verebilir bana harcadığım gençliğimi? Dağınık yatağım, mutsuz yatağım onardın mı yüreğimi? Kim geri verebilir bana harcadığım gençliğimi? Dağınık yatağım, mutsuz yatağım onardın mı yüreğimi? Gün gelir hesap sorar yaşanmamış duygular Yüzünüze örtülür böyle geç kaldığınız kapılar Gün gelir hesap sorar yaşanmamış duygular Yüzünüze örtülür böyle geç kaldığınız kapılar Sevginin gücünü görmeyen gözler Gecikmiş yaşlarını döker Öyle bir an gelir ki Sevişmek ölmeye benzer Dağınık yatağım, mutsuz yatağım Seni artık yalnızlık bekler Öyle bir an gelir ki Sevişmek ölmeye benzer Dağınık yatağım, mutsuz yatağım Seni artık yalnızlık bekler Kim geri verebilir bana harcadığım gençliğimi? Dağınık yatağım, mutsuz yatağım onardın mı yüreğimi? Kim geri verebilir bana harcadığım gençliğimi? Dağınık yatağım, mutsuz yatağım onardın mı yüreğimi? Gün gelir hesap sorar yaşanmamış duygular Yüzünüze örtülür böyle geç kaldığınız kapılar Gün gelir hesap sorar yaşanmamış duygular Yüzünüze örtülür böyle geç kaldığınız kapılar

Aşk Yeniden Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi Aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti Aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken *** Aşk yeniden Ürperen sahiller gibi Aşk yeniden kumsalların deliliği Aşk yeniden Bir masal gibi gülümserken *** Gözlerim doluyor Aşkımın şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken Gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum *** Aşk yeniden Bitti artık bu son derken Aşk yeniden Aynı sularda yüzerken Aşk yeniden Rüya gibi bir yaz geçerken *** Aşk yeniden Unutulmuş yemin gibi Aşk yeniden Hem tanıdık hem yepyeni Aşk yeniden Kendini yarattı kendinden

Kimdi Giden Kimdi Kalan Kimdi giden Kimdi kalan Giden miş suçludur herzaman Nezaman başlar ayriliklar Dostluklar biter nezaman Her gecen gün bir parça daha Aldi goturdu bizden Ayni kalmıyor du hiç bişey Değişiyor du kendiliğinden Artık çözülmüştü ellerimiz Artik buyumuştu yüreğimiz Birimiz söylemli idi bunu ötekini incitmeden Incitmeden incitmeden incitmeden Kimdi giden Kimdi kalan Giden mi sucludur herzaman Ah nezaman başlar Ayriliklar Dostluklar biter nezaman Kimdi giden Kimdi kalan giden mi Aslında giden değil Kalandir terk eden Nezaman başlar ayriliklar Dostluklar biter nezman

Fırtına Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar * Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar * Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar * Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlarda Denizlere çıkar sokaklar

Dönmek Dönmek, mümkün mü artık Dönmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Dönmek, mümkün mü artık Dönmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Al bizi koynuna ipek yolları Üstümüzden geçiyor gökkuşağı Sevdalı bulutlar uçan halılar Uzak değil dünyanın kapıları *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Yollar bize memleket *** Gitmek, mümkün mü artık Gitmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Gitmek, mümkün mü artık Gitmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Neresi sıla bize, neresi gurbet *** Rakılı akşamlar, gün batımları Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar Hatırlatır her şey eski aşkları *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Yollar bize memleket

Ağır Kapı Ağır kapı aksak lisan Kelimeler yetmiyor Çıplak yara günışığı Tenimi incitiyor * İçeriden yeni çıktım Dünya almıyor beni Yüreğimde yaşar hala Ölenlerin yemini * Ne insanlar ne mekanlar Özlemlere yetmiyor Başka sözler başka yüzler Ödeşmeler bitmiyor * Aşk uyudu ranzalarda Düşler eskidi gitti Islığıma gömüyorum Kalbimdeki sözleri * Hangi meydan hangi sokak buluşturur bizi Hangi yalan hangi yasak karşılar bizi Hangi meydan hangi sokak buluşturur bizi Hangi yalan hangi yasak karşılar bizi * Ne insanlar ne mekanlar Özlemlere yetmiyor Çıplak yara günışığı Tenimi incitiyor * İçeriden yeni çıktım Dünya almıyor beni Yüreğimde yaşar hala Ölenlerin yemini * Hangi meydan hangi sokak buluşturur bizi Hangi yalan hangi yasak karşılar bizi Hangi meydan hangi sokak buluşturur bizi Hangi yalan hangi yasak karşılar bizi

Göç Yolları Söyleyin dağlara rüzgara Yurdundan sürgün çocuklara Düşmesin kimse yılgınlığa *** Söyleyin dağlara rüzgara Yurdundan sürgün çocuklara Düşmesin kimse yılgınlığa *** Geçit vardır yarınlara... *** Göç yolları Göründü bize (Görünür elbet) Göç yolları (Bir gün gelir) Döner tersine (Dönülür elbet) *** Göç yolları Göründü bize (Görünür elbet) Göç yolları (Bir gün gelir) Döner tersine (Dönülür elbet) *** En büyük silah umut etmek Yadigar kalsın size *** Yol verin kanatlı atlara Sürgünden dönen çocuklara Ateşler yakın doruklarda *** Yol verin kanatlı atlara Sürgünden dönen çocuklara Ateşler yakın doruklarda *** Geçit vardır yarınlara... *** Göç yolları Göründü bize (Görünür elbet) Göç yolları (Bir gün gelir) Döner tersine (Dönülür elbet) *** Göç yolları Göründü bize (Görünür elbet) Göç yolları (Bir gün gelir) Döner tersine (Dönülür elbet) *** Dağılsak da göç yollarında Yarın bizim bütün dünya *** Göç yolları Göründü bize (Görünür elbet) Göç yolları (Bir gün gelir) Döner tersine (Dönülür elbet) *** Göç yolları Göründü bize Göç yolları Göründü bize Göç yolları Göç yolları...