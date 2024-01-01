Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) Şarkı Sözleri
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Zerrin Özer
Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan)
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Kim geri verebilir bana harcadığım gençliğimi?
Dağınık yatağım, mutsuz yatağım onardın mı yüreğimi?
Kim geri verebilir bana harcadığım gençliğimi?
Dağınık yatağım, mutsuz yatağım onardın mı yüreğimi?
Gün gelir hesap sorar yaşanmamış duygular
Yüzünüze örtülür böyle geç kaldığınız kapılar
Gün gelir hesap sorar yaşanmamış duygular
Yüzünüze örtülür böyle geç kaldığınız kapılar
Sevginin gücünü görmeyen gözler
Gecikmiş yaşlarını döker
Öyle bir an gelir ki
Sevişmek ölmeye benzer
Dağınık yatağım, mutsuz yatağım
Seni artık yalnızlık bekler
Öyle bir an gelir ki
Sevişmek ölmeye benzer
Dağınık yatağım, mutsuz yatağım
Seni artık yalnızlık bekler
Kim geri verebilir bana harcadığım gençliğimi?
Dağınık yatağım, mutsuz yatağım onardın mı yüreğimi?
Kim geri verebilir bana harcadığım gençliğimi?
Dağınık yatağım, mutsuz yatağım onardın mı yüreğimi?
Gün gelir hesap sorar yaşanmamış duygular
Yüzünüze örtülür böyle geç kaldığınız kapılar
Gün gelir hesap sorar yaşanmamış duygular
Yüzünüze örtülür böyle geç kaldığınız kapılar
-
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Aşk yeniden
Akdeniz'in tuzu gibi
Aşk yeniden
Rüzgarlı bir akşam vakti
Aşk yeniden
Karanlıkta bir gül açarken
***
Aşk yeniden
Ürperen sahiller gibi
Aşk yeniden
kumsalların deliliği
Aşk yeniden
Bir masal gibi gülümserken
***
Gözlerim doluyor
Aşkımın şiddetinden
Ağlamak istiyorum
Yıldızlar tutuşurken
Gecelerin şehvetinden
Kendimden taşıyorum
***
Aşk yeniden
Bitti artık bu son derken
Aşk yeniden
Aynı sularda yüzerken
Aşk yeniden
Rüya gibi bir yaz geçerken
***
Aşk yeniden
Unutulmuş yemin gibi
Aşk yeniden
Hem tanıdık hem yepyeni
Aşk yeniden
Kendini yarattı kendinden
-
Kimdi giden
Kimdi kalan
Giden miş suçludur herzaman
Nezaman başlar ayriliklar
Dostluklar biter nezaman
Her gecen gün bir parça daha
Aldi goturdu bizden
Ayni kalmıyor du hiç bişey
Değişiyor du kendiliğinden
Artık çözülmüştü ellerimiz
Artik buyumuştu yüreğimiz
Birimiz söylemli idi bunu
ötekini incitmeden
Incitmeden incitmeden incitmeden
Kimdi giden
Kimdi kalan
Giden mi sucludur herzaman
Ah nezaman başlar
Ayriliklar
Dostluklar biter nezaman
Kimdi giden
Kimdi kalan giden mi
Aslında giden değil
Kalandir terk eden
Nezaman başlar ayriliklar
Dostluklar biter nezman
-
-
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
*
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Şarkılar söylüyor çocuklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yan yana onlar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
*
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
-
-
-
Dönmek, mümkün mü artık
Dönmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Dönmek, mümkün mü artık
Dönmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
Al bizi koynuna ipek yolları
Üstümüzden geçiyor gökkuşağı
Sevdalı bulutlar uçan halılar
Uzak değil dünyanın kapıları
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
Yollar bize memleket
***
Gitmek, mümkün mü artık
Gitmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Gitmek, mümkün mü artık
Gitmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
***
Rakılı akşamlar, gün batımları
Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları
Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar
Hatırlatır her şey eski aşkları
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
Yollar bize memleket
-
-
Ağır kapı aksak lisan
Kelimeler yetmiyor
Çıplak yara günışığı
Tenimi incitiyor
*
İçeriden yeni çıktım
Dünya almıyor beni
Yüreğimde yaşar hala
Ölenlerin yemini
*
Ne insanlar ne mekanlar
Özlemlere yetmiyor
Başka sözler başka yüzler
Ödeşmeler bitmiyor
*
Aşk uyudu ranzalarda
Düşler eskidi gitti
Islığıma gömüyorum
Kalbimdeki sözleri
*
Hangi meydan hangi sokak buluşturur bizi
Hangi yalan hangi yasak karşılar bizi
Hangi meydan hangi sokak buluşturur bizi
Hangi yalan hangi yasak karşılar bizi
*
Ne insanlar ne mekanlar
Özlemlere yetmiyor
Çıplak yara günışığı
Tenimi incitiyor
*
İçeriden yeni çıktım
Dünya almıyor beni
Yüreğimde yaşar hala
Ölenlerin yemini
*
Hangi meydan hangi sokak buluşturur bizi
Hangi yalan hangi yasak karşılar bizi
Hangi meydan hangi sokak buluşturur bizi
Hangi yalan hangi yasak karşılar bizi
-
-
-
Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
***
Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
***
Geçit vardır yarınlara...
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
En büyük silah umut etmek
Yadigar kalsın size
***
Yol verin kanatlı atlara
Sürgünden dönen çocuklara
Ateşler yakın doruklarda
***
Yol verin kanatlı atlara
Sürgünden dönen çocuklara
Ateşler yakın doruklarda
***
Geçit vardır yarınlara...
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Dağılsak da göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Göç yolları
Göründü bize
Göç yolları
Göründü bize
Göç yolları
Göç yolları...
-
Bir kadın nasıl döner köşeyi?
Nasıl engelleri aşar?
Satışa çıkmışsa umutlar
Gün günden boy veriyorsa
Hayatın büyüttüğü kaygılar
Her şey belirleniyorsa
Piyasa kanunlarınca
Bir kadın nasıl döner köşeyi?
Ya da nasıl yaşayabilir daha
İnsanca?
Her şey belirlenirken
Piyasa kanunlarınca
Bir kadın için bütün umuttlar
Karaborsa!