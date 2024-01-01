Zerrin Özer

Damga Seninle durmak olmaz Yanından gitmek olmaz Bu telaş bu yangında Dondum öyle kaldım da Ne bu damga alnımda Sevsem de sevmesem mi Ölsem de ölmesem mi Dediklerin senin olsun Benimkiler bende dursun Ne bu damga alnımda *** Özleme özledin mi Bekleme bekledin mi Anlamak yok nerde kaldın Alacaktın işte aldın Ne bu damga alnımda Kararmış gökler gibi Hep bir şey saklar gibi Bendim işte gördün mü Gördüğünden döndün mü Ne bu damga alnımda

Halim Öyle Halim öyle Halim böyle Canım candan öyle böyle Geçecek gidecek Halim öyle Halim öyle Halim böyle Canım candan öyle böyle Geçecek gidecek Halim öyle Başıma kim ördü ki kötü kaderim Satarsam alan var mı ki bu kederim Yandım susadım yok mu ki su verenim Canımı yollarına serer geçerim Bitmedi yol gidile gidile sevgilim Halim öyle Halim böyle Canım candan öyle böyle Geçecek gidecek Halim öyle Halim öyle Halim böyle Canım candan öyle böyle Geçecek gidecek Halim öyle Sorarlar ne iyi ne kötü değilim Kendim sorar kendime cevap veririm Ederim fayda etmez ki şu yeminim Cehennemin dibine kadar seninim Bıktım artık yenile yenile sevgilim Halim öyle Halim böyle Canım candan öyle böyle Geçecek gidecek Halim öyle Halim öyle Halim böyle Canım candan öyle böyle Geçecek gidecek Halim öyle

Sergüzeşt Bırak anlatayım sarhoşum öyle Sarhoşu da geçtim nolacak böyle Hayatlar içinden hayat seçmişim Hiç bi' şey fark etmez kendimden geçmişim Şair giden geminin ardından bakar ya Bakar da kendini zora sokar ya Bazen bi' itin duası tutar ya Çok uzaklarda o gemi batar ya *** Ah beni unut bitir beni gidiyorum Ya unuttum ya vazgeçtim bilmiyorum Yarim ateş olmuş içinden geçmişim Kim ektiyse ekmiş ama ben biçmişim Hiç boşalmadı ki bardak hep dolu Her şeyin bi' sonu yok başka yolu

Hara Dize geldim anladım ki bu alem budur Yazamadım sevdiğime beş altı satır Neyse dedim de duruldum tutundum aşka Hem üzüldüm hem de üzdüm susaydım keşke Duman oldum o halimden eser kalmadı Aşkım figanım gülüm baharım Meyhanelerde sakiler derman olmadı Çok istedim olsun diye sensiz olmadı Bana yine gül yüzünle gel tek sözümle gel Gözüm yolda gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım kor oldu düşüm Can yürekte yürek sende kalbi alda gel Geceleri gündüzlere katıp dururken Sıkılmadan orda burda atıp dururken Uzun ince bir yollarda kayarken alem Ne hallere düştük ulan durup dururken Duman oldum o halimden eser kalmadı Aşkım figanım gülüm baharım Meyhanelerde sakiler derman olmadı Çok istedim olsun diye sensiz olmadı Bana yine gül yüzünle gel tek sözümle gel Gözüm yolda gönlüm sende kaldı al da gel Yana yana yaz oldu kışım kor oldu düşüm Can yürekte yürek sende kalbi alda gel

Giderim Artık seninle duramam Bu akşam çıkar giderim Hesabım kalsın mahşere Elimi yıkar giderim Sen zahmet etme yerinden Gürültü yapmam derinden Parmaklarımın üzerinden Su gibi akar giderim Artık sürersin bir sefa Ne cismim kaldı ne cefa Şikâyet etmem bu defa Dişimi sıkar giderim Bozar mı sandın acılar? Belaya atlar giderim Kurşun gibi, mavzer gibi Dağ gibi patlar giderim Bozar mı sandın acılar? Belaya atlar giderim Kurşun gibi, mavzer gibi Dağ gibi patlar giderim Kaybetsem bile her şeyi Bu aşkı yırtar giderim Sinsice olmaz gidişim Kapıyı çarpar giderim Sana yazdığım şarkıyı Sazımdan söker giderim Ben ağlayamam bilirsin Yüzümü döker giderim Köpeklerimden, kuşumdan Yavrumdan cayar giderim Senden aldığım ne varsa Yerine koyar giderim Ezdirmem sana kendimi Gövdemi yakar giderim Beddua etmem, üzülme Kafama sıkar giderim Ezdirmem sana kendimi Gövdemi yakar giderim Beddua etmem, üzülme Kafama sıkar giderim Ezdirmem sana kendimi Gövdemi yakar giderim Beddua etmem, üzülme Kafama sıkar giderim

Aşkın Izdırabı Rüyalarıma gelsene Ah elini versene Saçların nasıl uzak O gözlerindeki tuzak Sensiz olduğum gece Aklımda türlü bilmece Bu aşkın ızdırabını Dudaklarındaki suçu Lan bugün ayın kaçı *** Saçlarında rüzgarı Gectiğin o yolları Gözlerine kim bakar Artık beni kim takar Olur deme olmasın Yak hiçbir şey kalmasın Kimse bir şey duymasın Nasıl yaptın bunları Bu aşkın ızdırabını…

Yara Bak bur'da ne var Bir derin yara Bir bakış baktın yüreğim Döndü de kora Hangi aydaydık Günlerden neydi Bir gülüş güldün; Tüm güller boynunu eğdi *** Bir acayip haldeyim Dinle bunları Bize demişler serseri Severim onları Ne güzel olmuş gök mavi Yeryüzü sarı Sen iste gelsin Gönlümün ilkbaharı

Derviş Yağmurdan değil derdim Ben eskiden böyle derdim Nedir benim bu derdim Nedir benim bu derdim Gece gündüz takmazdım Eskiden böyle bakmazdım Nedir benim bu derdim Nedir benim bu derdim *** Yaşam haklıdır diyor derviş Gün döner zaman dönmezmiş Bülbül hep güle ötermiş Yüzyıllardır usanmadan Kalmaktan değil derdim Ben eskiden hep giderdim Nedir benim bu derdim Nedir benim bu derdim *** Göklеre salmış sırrını Ateş eritmiş dеrdini Sular götürmüş külünü Topraktan utanmadan Göklerden saldım almaz Toprağa sundum sığmaz Nedir benim bu derdim Nedir benim bu derdim

Yok Yok gelecem de dermanım yok Kime gülsem şu yüzümü Diyemez oldum sözümü Yok sözüm, yok…yok.. Dökecemde gözyaşım yok Silebilsem tüm her şeyi Ateşe atsam kendimi ** Yok, gidecem de, yollarım yok Sabahı yok mu gecenin Yürüyemem ki, düşerim Yok gücüm yok yok Diyecem de dillerim yok Varamam ki nasıl özledim Bakamaz ki sana gözlerim ** Yok…bi' şey yok…yok Yok…bi' şey yok…yok Son kere olsun duyan yok mu Hallerimi gören yok mu Giderim bu yolu kanım aksın Canım yansın yanan yok mu?