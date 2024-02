Zerrin Özer

Allı turnam ne gezersin havada Allı turnam ne gezersin havada Kanadın kırıldı kolum Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Ay gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Eğer bizi sual eden olursa Eğer bizi sual eden olursa Şeker söyle kaymak söyle bal söyle Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Baharı hissedemediğim Kaygımı salamadığım dünyam Yorgun sözleri süzüp elime Taş atıp vurduğum sokaklar elveda Yamaçlarında yüzdüğüm seyhanım Kavgasında büyüdüğüm mahallem elveda Okey taşlarının tavla zarlarının Müzik fonu oluşturduğu her insan Gözlerimi yaşartan şerefsiz Ve dudaklarımda dans ettiğim sevgilim elveda Büstünü parçalayıp insanlığın Samimi gülüşleri savurdan dudak Ve yol geçen hanına dönüşen Bu sanat bu edebiyat elveda Güneş yakalanacaksa eğer Sana söz veriyorum Kopartıp her bir işinin Her bir rengini sunacağım sana Ve şuna inan ki sevgilim şuna inan Diyeceğim merhaba Şeker söyle kaymak söyle bal söyle Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Ay gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey

Ağlama yar ağlama anam Mavi yazma bağlama Ağlama yar ağlama anam Mavi yazma bağlama Mavi yazma tez solar anam Ciğerimi dağlama Mavi yazma tez solar anam Ciğerimi dağlama Elmada al olaydın anam Ayva nar olanda gel Elma al olanda gel anam Ayva nar olanda gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel