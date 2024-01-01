Zerrin Özer

Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Evvel bağban idim dostun bağında Evvel bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Gökyüzünde turna gibi dönende Gökyüzünde durna gibi dönende Baykuş gibi viran yurda konanda, konanda, konanda oy Baykuş gibi viran yurda konanda, konanda, konanda oy Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Şirin gibi zülfü yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Şirin gibi zülfü yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy

Beni Hor Görme Beni hor görme kardeşim Sen altınsın ben tunç muyum Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saç mıyım Ne var ise sende bende Aynı varlık her bedende Yarın mezara girende Sen toksun da ben aç mıyım Kimi molla kimi derviş Allah bize neler vermiş Kimi arı çiçek dermiş Sen balsın da ben cec mıyım Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden Böyle emretmiş yaradan Sen kalemsin ben uç muyum

Allı Turnam Allı turnam ne gezersin havada Allı turnam ne gezersin havada Kanadın kırıldı kolum Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Ay gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Eğer bizi sual eden olursa Eğer bizi sual eden olursa Şeker söyle kaymak söyle bal söyle Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Baharı hissedemediğim Kaygımı salamadığım dünyam Yorgun sözleri süzüp elime Taş atıp vurduğum sokaklar elveda Yamaçlarında yüzdüğüm seyhanım Kavgasında büyüdüğüm mahallem elveda Okey taşlarının tavla zarlarının Müzik fonu oluşturduğu her insan Gözlerimi yaşartan şerefsiz Ve dudaklarımda dans ettiğim sevgilim elveda Büstünü parçalayıp insanlığın Samimi gülüşleri savurdan dudak Ve yol geçen hanına dönüşen Bu sanat bu edebiyat elveda Güneş yakalanacaksa eğer Sana söz veriyorum Kopartıp her bir işinin Her bir rengini sunacağım sana Ve şuna inan ki sevgilim şuna inan Diyeceğim merhaba Şeker söyle kaymak söyle bal söyle Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Ay gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey

Ağlama Yar Ağlama Ağlama yar ağlama anam Mavi yazma bağlama Ağlama yar ağlama anam Mavi yazma bağlama Mavi yazma tez solar anam Ciğerimi dağlama Mavi yazma tez solar anam Ciğerimi dağlama Elmada al olaydın anam Ayva nar olanda gel Elma al olanda gel anam Ayva nar olanda gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel

Obur Dünya Tatlıdır içilir suyu Kimseye benzemez huyu Nice Muhlis Akarsu'yu Yedin yine doymadın mı? Seni okuyup yazanı Yunus gibi bir ozanı Koskocaman Pir Sultan'ı Yedin yine doymadın mı? Hacı Bektaş-ı Veli'yi İmam Hasan Hüseyin'i O mübarek Mevlana'yı Yedin yine doymadın mı? Fani kurmuşsun temeli Bilmem sana ne demeli Koca Mustafa Kemal'i Yedin yine doymadın mı? Dünya dünya yalan dünya Karnı büyük obur dünya Yedin yine doymadın mı?

Kara Yılan Kara yılan der ki harbe oturak Nerde düşman görsek orda bitirek Kilis yollarından kelle getirek Vurun Antepliler namus günüdür Sürerim sürerim gitmez gadana Fransız gurşunu geçmez adama Varın söyleyin garip anama Analarda böyle yiğit doğurur

Ham Meyva Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yarimden Eşim dostum tutmaz oldu elimden Onun için kapanmıyor gözlerim Benim yarim yaylalarda oturur Ak ellerin soğuk suya batırır Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir Uzun olur gemilerin direği Yanık olur aşıkların yüreği Ne sen gelin oldun ne ben göreyim Onun için açık gider gözlerim

Bilmem Şu Feleğin Bende Nesi Var Bilmem şu feleğin bende nesi var, Her vardığım yerde yar ister benden. Sanki benim mor sümbüllü bağım var, Zemheri ayında gül ister benden. Yoruldum da yol üstüne oturdum, Güzeller başıma toplansın diye. Gittim padişahtan ferman getirdim, Herkes sevdiğine kavuşsun diye. Evlerinin önü zeytin ağacı, Dökülmüş yaprağı kalmış ağacı. Eğer senin gönlün bende yok ise, Sen bana kardeş de ben sana bacı.