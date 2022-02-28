Zerrin Özer

Yanımda olamasan da Sesini duyamasam da Sen benden gitmiş olsan da Seviyorum hala seviyorum Özlüyorum seni Bitiremedim bendeki seni *** Seninle hayatı yaşamak isterken Yalancı hayata katlandım derken Sonumu bir mezar taşı beklerken Neden acep neden acı neden ayrılık *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Seninle hayatı yaşamak isterken Yalancı hayata katlandım derken Sonumu bir mezar taşı beklerken Neden acep neden acı neden ayrılık *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın