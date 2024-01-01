Zerrin Özer

Falcı Şarkı Sözleri
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Düşlerim bitmek bilmiyor
Gözlerim gülmek bilmiyor
Gönlümde sonsuz arayış
Sevmek istiyor sevmek istiyor
Kalbim acılar dolu
Kaçmak istercesine
Gönlüm kanatlanıyor
Uçmak istercesine
Aaah şimdi uzaklardasın
***
Hayallerdesin rüyalardasın
Yalnız kendi derdinle
Kendi halinle derinlerdesin
Şimdi uzaklardasın hayallerdesin rüyalardasın
Ağlıyor sessiz sözlerin
Tanıyor bitkin gözlerin
Sönmeyen ateşler gibi
Yanar yüreğim, yanar yüreğim