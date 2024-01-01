Zerrin Özer

Geçtiğin yollara diken demem ben Aklımda gül vardı dikenin izi kaldı Seçtiğim aşklara hata demem ben Gönlümde kim vardı gidenin adı kaldı *** Saklayacak şeylerin mi vardı senin Söyleyeceklerim var oysa benim Korku dolu yüreğin duyar belki Gül var aklımda hala benim *** Giden gitti dönen döndü gönlümden Alan aldı çalan çaldı ömrümden Giden gitti dönen döndü gönlümden Alan aldı çalan çaldı ömrümden