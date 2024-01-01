Zerrin Özer

Giden Gitti Şarkı Sözleri
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Geçtiğin yollara diken demem ben
Aklımda gül vardı dikenin izi kaldı
Seçtiğim aşklara hata demem ben
Gönlümde kim vardı gidenin adı kaldı
***
Saklayacak şeylerin mi vardı senin
Söyleyeceklerim var oysa benim
Korku dolu yüreğin duyar belki
Gül var aklımda hala benim
***
Giden gitti dönen döndü gönlümden
Alan aldı çalan çaldı ömrümden
Giden gitti dönen döndü gönlümden
Alan aldı çalan çaldı ömrümden
-
Geçtiğin yollara diken demem ben
Aklımda gül vardı dikenin izi kaldı
Seçtiğim aşklara hata demem ben
Gönlümde kim vardı gidenin adı kaldı
***
Saklayacak şeylerin mi vardı senin
Söyleyeceklerim var oysa benim
Korku dolu yüreğin duyar belki
Gül var aklımda hala benim
***
Giden gitti dönen döndü gönlümden
Alan aldı çalan çaldı ömrümden
Giden gitti dönen döndü gönlümden
Alan aldı çalan çaldı ömrümden