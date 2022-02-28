Zerrin Özer

Gönlümün Sultanısın Güneş sensin ay sensin Gökteki yıldız sensin Dünyalara değişmem Sen her şeyden güzelsin *** Gönlümün sultanısın Sen başımın tacısın Tutunacak dalımsın Canımsın benimsin *** Bahar sensin yaz sensin Kırda kelebek sensin Kimselere değişmem Sen herkesten güzelsin

Ağlayamıyorum Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz kalmasın onun adından Bir sevenim olacaksa derdime derman Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz kalmasın onun adından Bir sevenim olacaksa derdime derman Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz

Benimsin Benimsin benimsin benimsin Sen benim meleğim bebeğimsin Seni ben kimseye veremem Sen benim kaderimsin kaderimsin *** Sana ben başka şey söylemem Sana ben beni sev diyemem Sevsen de sevmesen de yine ben Senleyim sensizliği düşünemem *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin *** Seni o ilk gördüğümde Bir ateş düştü gönlüme Bırakmam seni ellere Seni ellere seni ellere seni ellere *** Seni o ilk gördüğümde Bir ateş düştü gönlüme Bırakmam seni ellere Seni ellere seni ellere seni ellere *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin

Dayanamıyorum Kalbimde hep o yangın var gel Dayanamıyorum İster su ol ister rüzgar gel Dayanamıyorum *** Yıkılıyor hatıralar yalnız tutamıyorum Neye baksam aşkımız var gel Dayanamıyorum *** Bazen sızı bazen sancı yüreğimdeki yabancı Sensiz olmak çok çok acı gel Dayanamıyorum *** Gündüzlerim bile gece Bağlandım boş bir ümide Yorgun çıkıyorum güne gel Dayanamıyorum *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Gündüzlerim bile gece Bağlandım boş bir ümide Yorgun çıkıyorum güne gel Dayanamıyorum *** Bazen sızı bazen sancı yüreğimdeki yabancı Sensiz olmak çok çok acı gel Dayanamıyorum *** Gündüzlerim bile gece Bağlandım boş bir ümide Yorgun çıkıyorum güne gel Dayanamıyorum *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya