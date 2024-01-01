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7/24 Dinle Emanet (İnternet)

Emanet (İnternet) Şarkı Sözleri

Zerrin Özer Emanet (İnternet) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Emanet (İnternet) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emanet (İnternet) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zerrin Özer

Zerrin Özer

Emanet (İnternet)

  • Gönül Dağı

  • Ah İstanbul

  • Annem

  • Yine O Menekşe Gözler

  • Ötme Bülbül

  • Git (Yerin Hazır)

  • Beni Unutma

  • Adıyaman Türküsü

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