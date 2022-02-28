Zerrin Özer

Nedir bu çektiğim senden Gönül derdin hiç bitmiyor Yediğin darbelere bak Bu da mı sana yetmiyor, gönül *** Her çiçekten bal alırsın Her gördüğünle kalırsın Sen kendini ne sanırsın Belki bir gün uslanırsın, gönül Gönül, gönül, gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli divane gönül *** Dünya sana kalır sanma Geleciği dünden sorma Her gün gördüğün rüyayı Aldanıp da hayra yorma, gönül *** Her çiçekten bal alırsın Her gördüğünle kalırsın Sen kendini ne sanırsın Belki bir gün uslanırsın, gönül Gönül, gönül, gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli divane gönül