Gönül / Plak Şarkı Sözleri
Zerrin Özer Gönül / Plak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Gönül / Plak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül / Plak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Nedir bu çektiğim senden
Gönül derdin hiç bitmiyor
Yediğin darbelere bak
Bu da mı sana yetmiyor, gönül
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın
Belki bir gün uslanırsın, gönül
Gönül, gönül, gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane gönül
***
Dünya sana kalır sanma
Geleciği dünden sorma
Her gün gördüğün rüyayı
Aldanıp da hayra yorma, gönül
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın
Belki bir gün uslanırsın, gönül
Gönül, gönül, gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane gönül