Zerrin Özer

Esme yine gül rüzgarı Dur savurma anıları Gözlerimde son gece Canlandı yine Üşüyorum, dur esme Kollarımda uyansa Göndermezdim onu asla yıldızlara Bir gün buluşuruz Sabahsız gecelerde Elinde kan kırmızı güllerle Kalbim uçuyor Kalbine her gece Orda kal, kal beni bekle Gece gül olur yıldızlar Yaş olur akar ya bir an Ordaki yıldızlardan Birini bana sakla Arada bir yak, söndür Hasret vurduğu anda Bir gün buluşuruz Sabahsız gecelerde Elinde kan kırmızı güllerle Kalbim uçuyor Kalbine her gece Orda kal, kal beni bekle Kollarımda uyansa Göndermezdim onu asla yıldızlara