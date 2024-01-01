Zerrin Özer

Zerrin Özel Şarkı Sözleri
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Halim öyle
Halim böyle
Canım candan öyle böyle
Geçecek gidecek
Halim öyle
Halim öyle
Halim böyle
Canım candan öyle böyle
Geçecek gidecek
Halim öyle
Başıma kim ördü ki kötü kaderim
Satarsam alan var mı ki bu kederim
Yandım susadım yok mu ki su verenim
Canımı yollarına serer geçerim
Bitmedi yol gidile gidile sevgilim
Halim öyle
Halim böyle
Canım candan öyle böyle
Geçecek gidecek
Halim öyle
Halim öyle
Halim böyle
Canım candan öyle böyle
Geçecek gidecek
Halim öyle
Sorarlar ne iyi ne kötü değilim
Kendim sorar kendime cevap veririm
Ederim fayda etmez ki şu yeminim
Cehennemin dibine kadar seninim
Bıktım artık yenile yenile sevgilim
Halim öyle
Halim böyle
Canım candan öyle böyle
Geçecek gidecek
Halim öyle
Halim öyle
Halim böyle
Canım candan öyle böyle
Geçecek gidecek
Halim öyle
-
Bırak anlatayım sarhoşum öyle
Sarhoşu da geçtim nolacak böyle
Hayatlar içinden hayat seçmişim
Hiç bi' şey fark etmez kendimden geçmişim
Şair giden geminin ardından bakar ya
Bakar da kendini zora sokar ya
Bazen bi' itin duası tutar ya
Çok uzaklarda o gemi batar ya
***
Ah beni unut bitir beni gidiyorum
Ya unuttum ya vazgeçtim bilmiyorum
Yarim ateş olmuş içinden geçmişim
Kim ektiyse ekmiş ama ben biçmişim
Hiç boşalmadı ki bardak hep dolu
Her şeyin bi' sonu yok başka yolu
-
Dize geldim anladım ki bu alem budur
Yazamadım sevdiğime beş altı satır
Neyse dedim de duruldum tutundum aşka
Hem üzüldüm hem de üzdüm susaydım keşke
Duman oldum o halimden eser kalmadı
Aşkım figanım gülüm baharım
Meyhanelerde sakiler derman olmadı
Çok istedim olsun diye sensiz olmadı
Bana yine gül yüzünle gel tek sözümle gel
Gözüm yolda gönlüm sende kaldı al da gel
Yana yana yaz oldu kışım kor oldu düşüm
Can yürekte yürek sende kalbi alda gel
Geceleri gündüzlere katıp dururken
Sıkılmadan orda burda atıp dururken
Uzun ince bir yollarda kayarken alem
Ne hallere düştük ulan durup dururken
Duman oldum o halimden eser kalmadı
Aşkım figanım gülüm baharım
Meyhanelerde sakiler derman olmadı
Çok istedim olsun diye sensiz olmadı
Bana yine gül yüzünle gel tek sözümle gel
Gözüm yolda gönlüm sende kaldı al da gel
Yana yana yaz oldu kışım kor oldu düşüm
Can yürekte yürek sende kalbi alda gel
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Artık seninle duramam
Bu akşam çıkar giderim
Hesabım kalsın mahşere
Elimi yıkar giderim
Sen zahmet etme yerinden
Gürültü yapmam derinden
Parmaklarımın üzerinden
Su gibi akar giderim
Artık sürersin bir sefa
Ne cismim kaldı ne cefa
Şikâyet etmem bu defa
Dişimi sıkar giderim
Bozar mı sandın acılar?
Belaya atlar giderim
Kurşun gibi, mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim
Bozar mı sandın acılar?
Belaya atlar giderim
Kurşun gibi, mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim
Kaybetsem bile her şeyi
Bu aşkı yırtar giderim
Sinsice olmaz gidişim
Kapıyı çarpar giderim
Sana yazdığım şarkıyı
Sazımdan söker giderim
Ben ağlayamam bilirsin
Yüzümü döker giderim
Köpeklerimden, kuşumdan
Yavrumdan cayar giderim
Senden aldığım ne varsa
Yerine koyar giderim
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim
-
Seninle durmak olmaz
Yanından gitmek olmaz
Bu telaş bu yangında
Dondum öyle kaldım da
Ne bu damga alnımda
Sevsem de sevmesem mi
Ölsem de ölmesem mi
Dediklerin senin olsun
Benimkiler bende dursun
Ne bu damga alnımda
***
Özleme özledin mi
Bekleme bekledin mi
Anlamak yok nerde kaldın
Alacaktın işte aldın
Ne bu damga alnımda
Kararmış gökler gibi
Hep bir şey saklar gibi
Bendim işte gördün mü
Gördüğünden döndün mü
Ne bu damga alnımda
-
Rüyalarıma gelsene
Ah elini versene
Saçların nasıl uzak
O gözlerindeki tuzak
Sensiz olduğum gece
Aklımda türlü bilmece
Bu aşkın ızdırabını
Dudaklarındaki suçu
Lan bugün ayın kaçı
***
Saçlarında rüzgarı
Gectiğin o yolları
Gözlerine kim bakar
Artık beni kim takar
Olur deme olmasın
Yak hiçbir şey kalmasın
Kimse bir şey duymasın
Nasıl yaptın bunları
Bu aşkın ızdırabını…
-
Bak bur'da ne var
Bir derin yara
Bir bakış baktın yüreğim
Döndü de kora
Hangi aydaydık
Günlerden neydi
Bir gülüş güldün;
Tüm güller boynunu eğdi
***
Bir acayip haldeyim
Dinle bunları
Bize demişler serseri
Severim onları
Ne güzel olmuş gök mavi
Yeryüzü sarı
Sen iste gelsin
Gönlümün ilkbaharı
-
Yağmurdan değil derdim
Ben eskiden böyle derdim
Nedir benim bu derdim
Nedir benim bu derdim
Gece gündüz takmazdım
Eskiden böyle bakmazdım
Nedir benim bu derdim
Nedir benim bu derdim
***
Yaşam haklıdır diyor derviş
Gün döner zaman dönmezmiş
Bülbül hep güle ötermiş
Yüzyıllardır usanmadan
Kalmaktan değil derdim
Ben eskiden hep giderdim
Nedir benim bu derdim
Nedir benim bu derdim
***
Göklеre salmış sırrını
Ateş eritmiş dеrdini
Sular götürmüş külünü
Topraktan utanmadan
Göklerden saldım almaz
Toprağa sundum sığmaz
Nedir benim bu derdim
Nedir benim bu derdim
-
Yok gelecem de dermanım yok
Kime gülsem şu yüzümü
Diyemez oldum sözümü
Yok sözüm, yok…yok..
Dökecemde gözyaşım yok
Silebilsem tüm her şeyi
Ateşe atsam kendimi
**
Yok, gidecem de, yollarım yok
Sabahı yok mu gecenin
Yürüyemem ki, düşerim
Yok gücüm yok yok
Diyecem de dillerim yok
Varamam ki nasıl özledim
Bakamaz ki sana gözlerim
**
Yok…bi' şey yok…yok
Yok…bi' şey yok…yok
Son kere olsun duyan yok mu
Hallerimi gören yok mu
Giderim bu yolu kanım aksın
Canım yansın yanan yok mu?
-
Döndüm daldan kopan kuru yaprağa leylim ley
Seher yeli dağıt beni kır beni, leylim ley
Götür tozlarımı buradan uzağa, leylim ley
Yarı çıplak ayağına sür beni, leylim ley,
Leylim ley, leylim ley
Ayın şavkı vurur sazım üstüne, leylim ley
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne, leylim ley
Geley hilal kaşlım dizim üstüne, leylim ley
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni. leylim ley,
Leylim ley, leylim ley
Yedi yıldır uğramadım yurduma, leylim ley
Dert ortağı aramadım derdime, leylim ley
Geleceksen bir gün düşüp ardıma, leylim ley
Kula değil yüreğine sor beni, leylim ley,
Leylim ley, leylim ley