Zerrin Özer ve Saz Arkadaşları Şarkı Sözleri
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Zerrin Özer
Zerrin Özer ve Saz Arkadaşları
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Senin sevgini ben I çimden attım
İstediğin yere gidebilirsin
O eski sayfayı çoktan kapattım
Kendine bir dünya kurabilirsin
***
Git cehennemin dibine kadar
Git git bulmasın seni de mutluluklar
Git git inşallah sen de huzur bulmazsın
Benim gibi sen de yalnız kalırsın
***
Hiçbir üzüntüme ortak olmadın
O eski günlerden eser koymadın
Bitirdin bendeki aşkı sevgiyi
İnan ki ne yazık çok geç anladım
-
Yanımda olamasan da
Sesini duyamasam da
Sen benden gitmiş olsan da
Seviyorum hala seviyorum
Özlüyorum seni
Bitiremedim bendeki seni
***
Seninle hayatı yaşamak isterken
Yalancı hayata katlandım derken
Sonumu bir mezar taşı beklerken
Neden acep neden acı neden ayrılık
***
Duygularım darmadağın anlayamazsın
Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın
***
Duygularım darmadağın anlayamazsın
Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın
***
Duygularım darmadağın anlayamazsın
Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın
***
Seninle hayatı yaşamak isterken
Yalancı hayata katlandım derken
Sonumu bir mezar taşı beklerken
Neden acep neden acı neden ayrılık
***
Duygularım darmadağın anlayamazsın
Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın
***
Duygularım darmadağın anlayamazsın
Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın
***
Duygularım darmadağın anlayamazsın
Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın