Zerrin Özer

Senin sevgini ben I çimden attım İstediğin yere gidebilirsin O eski sayfayı çoktan kapattım Kendine bir dünya kurabilirsin *** Git cehennemin dibine kadar Git git bulmasın seni de mutluluklar Git git inşallah sen de huzur bulmazsın Benim gibi sen de yalnız kalırsın *** Hiçbir üzüntüme ortak olmadın O eski günlerden eser koymadın Bitirdin bendeki aşkı sevgiyi İnan ki ne yazık çok geç anladım

Yanımda olamasan da Sesini duyamasam da Sen benden gitmiş olsan da Seviyorum hala seviyorum Özlüyorum seni Bitiremedim bendeki seni *** Seninle hayatı yaşamak isterken Yalancı hayata katlandım derken Sonumu bir mezar taşı beklerken Neden acep neden acı neden ayrılık *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Seninle hayatı yaşamak isterken Yalancı hayata katlandım derken Sonumu bir mezar taşı beklerken Neden acep neden acı neden ayrılık *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın *** Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın