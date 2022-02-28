Zerrin Özer

Hasretin Sanki Ölüm Hasretin sanki ölüm Yokluğun derin acı Hasretin sanki ölüm Yokluğun derin acı *** Sen olmasan neyleyim Sen olmasan neyleyim Tahtı sarayı tacı (Tahtı sarayı tacı) *** Zincir vursalar bile Durduramazlar beni Ölmeye razıyım tek Son defa görsem seni *** Zincir vursalar bile Durduramazlar beni Ölmeye razıyım tek Son defa görsem seni *** Sürünmeye razıyım Sürünmeye razıyım Son defa görsem seni Son defa görsem seni *** İçtiğim kadehleri Artık sayamıyorum İçtiğim kadehleri Artık sayamıyorum *** Ne olursun dön bana Yalvarırım dön bana Sensiz olamıyorum (Sensiz olamıyorum) *** Zincir vursalar bile Durduramazlar beni Ölmeye razıyım tek Son defa görsem seni *** Zincir vursalar bile Durduramazlar beni Ölmeye razıyım tek Son defa görsem seni *** Sürünmeye razıyım Sürünmeye razıyım Son defa görsem seni Son defa görsem seni *** Son defa görsem seni Son defa görsem seni *** Son defa görsem seni Son defa görsem seni

Ateş Düştüğü Yeri Yakar Hep ben mi seveceğim? ben mi özleyeceğim? Sabahlara kadar seni ben mi düşüneceğim? Hep ben mi seveceğim? ben mi özleyeceğim? Sabahlara kadar seni ben mi düşüneceğim? *** Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar *** Ben böyle kahrolurken sen oralı değilsin Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin? Ben böyle kahrolurken sen oralı değilsin Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin? *** Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar Olmaz artık bir tanem, olmaz artık bu kadar Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar *** Söyle daha ne kadar gözyaşı dökeceğim? Yoksa mahşere kadar seni mi bekleyeceğim? Söyle daha ne kadar gözyaşı dökeceğim? Yoksa mahşere kadar seni mi bekleyeceğim? *** Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri takar *** Ben böyle kahrolurken sen oralı değilsin Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin? Ben böyle kahrolurken sen oralı değilsin Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin? *** Olmaz artık bir tanem, olmaz artık bu kadar Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar

Ben Buyum Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim *** Ne köşküm, sarayım, ne servetim var Ne malım, ne mülküm, ne şöhretim var Sana bir saltanat vadedemem ki Yalnız seni seven temiz bir kalbim var Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim *** Yalanla kuramam aşkın temelini Allah'tan korkarım aldatamam seni Yeminler uydurup çalamam kalbini Aşkın öldürse de mahvetse de beni *** Ben buyum seversen canım sana feda Ben buyum sevmezsen bana de elveda Razıyım bu ömür böyle gelip geçsin Zaten gülmek yasak bana dünyada Zaten gülmek yasak bana dünyada *** Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim *** İstemem beni sen acıyıp sevesin İstemem benimle ızdırap çekesin İstemem en güzel günlerin zeh'r olsun İstemem o güzel gençliğin mahvolsun Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim *** Yalanla kuramam aşkın temelini Allah'tan korkarım aldatamam seni Yeminler uydurup çalamam kalbini Aşkın öldürse de mahvetse de beni *** Ben buyum seversen canım sana feda Ben buyum sevmezsen bana de elveda Razıyım bu ömür böyle gelip geçsin Zaten gülmek yasak bana bu dünyada Zaten gülmek yasak bana bu dünyada *** Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim

Bir Sevgili Bulamadım Bir sevgili bulamadım Dert ortağım olacak Bir sevgili bulamadım Dert ortağım olacak *** Zindan olan gönlüme Güneş gibi doğacak Zindan olan kalbime Güneş gibi doğacak *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Aşkımın kadrini, kıymetini bilecek İçimdeki volkanı hemen söndürecek Aşkımın kadrini, kıymetini bilecek İçimdeki volkanı hemen söndürecek *** Dünyanın en mutlu insanı edecek Bir sevgili bulamadım Dünyanın en mutlu insanı edecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Aşkımın kadrini, kıymetini bilecek İçimdeki volkanı hemen söndürecek Aşkımın kadrini, kıymetini bilecek İçimdeki volkanı hemen söndürecek *** Dünyanın en mutlu insanı edecek Bir sevgili bulamadım Dünyanın en mesut insanı edecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım

Bir Kuru Yaprak Bir kuru yaprak düşerken göze Bir kuru yaprak düşerken göze İçimden bir dalı koptu sanırım Uzaktan uzağa gülüp geçerken Gönlüme bir ateş düştü sanırım *** Sen çile çektiren felek gibisin Dizinde yalvartıp ezen birisin Sen çile çektiren felek gibisin Dizinde yalvartıp ezen birisin *** Gönlüm seni nasıl sevmiş bilemem Meğer sevilecek biri değilsin *** Kalbimden silemem bütün hisleri Kalbimden silemem bütün hisleri Kavuşmak mahşere kalsın istemem Yıllardır bu gönül aşkın esiri Senden ümitleri kessin istemem *** Sen çile çektiren felek gibisin Dizinde yalvartıp ezen birisin Sen çile çektiren felek gibisin Dizinde yalvartıp ezen birisin *** Gönlüm seni nasıl sevmiş bilemem Meğer sevilecek biri değilsin

Mutluluklar Dilerim Kupkuru bir aşk değil ekmek lazım insana *** Belki ben veremezdim onun verdiklerini Güle güle sevgilim unutmalıyım seni Belki ben veremezdim onun verdiklerini Güle güle sevgilim unutmalıyım seni *** Aşkımız bir günahmış sevap zannettim onu Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu Aşkımız bir günahmış sevap zannettim onu Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu *** Madem beni almıyor mutluluğa giden yol Ben razıyım sevgilim yeter ki sen mutlu ol Madem beni almıyor mutluluğa giden yol Ben razıyım sevgilim yeter ki sen mutlu ol *** Hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından Hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından *** Ayrıldı yollarımız işte bugün burada Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana Ayrıldı yollarımız işte bugün burada Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana *** Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana