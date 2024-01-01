Zerrin Özer

Hata Daha belliydi en başından Sana inanmak hataydı Dinlemedi kalbim aldandı Üzgün ruhum yıprandı Aşka söz geçirmek kolay mı? Sana güvenmek çok isterdim Bana dürüst gerçek olsaydın Oysa aşk sadık olsaydı Üzüldü çoktan yıprandı Şimdi sil baştan kolay mı? *** Aklımda hiç yokken anıdım seni Paylaşmaktı amacım yalnız hayatı Göründüğü gibi olmadı Şimdi sisli bulanık Senden önceki aşkımdı bildiğin yalnızlık Dönüyorum tekrar ona Onun kollarına kim bilir Belki Hata Hata Kalbime kızmam doğrumu Belki de düşününce çok doğru

Aferin Sanki hiç hak yememişsin Aferin beyim aferin Hak yiyerek doymamışsın Aferin beyim aferin *** Az kazançla işin olmaz Sanma bunu kimse bilmez Az kazanç işine gelmez Aferin beyim aferin *** Sıfırdan başladım dersin Viski içer havyar yersin Sana veren bana versin Aferin beyim aferin *** Hep namuslu görünürsün Renkten renge bürünürsün Bu çiftlikte barınırsın Aferin beyim aferin

Eyvah Gönül Eyvah Gönül Senin Başa Dert Kervanı Gelmiş Gitmiş Yine Dertler Kaldı Sana Dost Yükünü Almış Gitmiş Yine Dertler Kaldı Sana Dost Yükünü Almış Gitmiş *** Sen Alıştın Dert Çekmeye Her Derde Boyun Bükmeye Dost Kaldı mı Dert Dökmeye Dert Defterin Dolmuş Gitmiş Dost Kaldı mı Dert Dökmeye Dert Defterin Dolmuş Gitmiş ****** Zaten Senin Derdin Bitmez Dertsiz Günün Hoşa Gitmez Az Dert Çekmek Sana Yetmez Dağlar Kadar Olmuş Gitmiş Az Dert Çekmek Sana Yetmez Dağlar Kadar Olmuş Gitmiş *** Sen Alıştın Dert Çekmeye Her Derde Boyun Bükmeye Dost Kaldı mı Dert Dökmeye Dert Defterin Dolmuş Gitmiş *** Dost Kaldı mı Dert Dökmeye Dert Defterin Dolmuş Gitmiş Dost Kaldı mı Dert Dökmeye Dert Defterin Dolmuş Gitmiş

Sen Küçüksün Seher yeli seher yeli Al yanına götür beni Hazin esen seher yeli Al yanına götür beni ** Kurban olam karlı dağlar Verin benim sevdiğimi Kurban olam karlı dağlar Verin benim sevdiğimi ** Sen küçüksün ölemezsin Kefen bile giyemezsin Kara toprak aldı seni İstesen de dönemezsin dönemezsin **Sen küçüksün ölemezsin Kefen bile giyemezsin Kara toprak aldı seni İstesen de dönemezsin ** dönemezsin *** Yüce dağlar dizi dizi Viran ettin hanemizi Kime diyek derdimizi Verin bana yiğidimi yiğidimi ** Yüce dağlar dizi dizi Viran ettin hanemizi Yüce dağlar dizi dizi Viran ettin hanemizi Kime diyek derdimizi Verin bana yiğidimi Verin bana yiğidimi yiğidimi ** Sen küçüksün ölemezsin Kefen bile giyemezsin Kara toprak aldı seni İstesen de dönemezsin dönemezsin ** Sen küçüksün ölemezsin Kefen bile giyemezsin Kara toprak aldı seni İstesen de dönemezsin ** dönemezsin

Doktor Hasta yüreğime el vurma doktor Eriyip eriyip gidiyor işte Lokman bile olsan devası yoktur Çürüyüp çürüyüp gidiyor işte ** Lokman bile olsan devası yoktur Çürüyüp çürüyüp gidiyor işte Yağmur ile dolu yağdı yoluma Gurbetlik hasretlik çöktü dalıma Felek kelepçesin taktı koluma Sürüyüp sürüyüp gidiyor işte ** Sürüyüp sürüyüp gidiyor işte Ben yardan ayrıyım yar benden ayrı Bana kendiminde olmuyor hayrı ** Bağımda güllerim açmıyor gayrı Kuruyup kuruyup gidiyor işte Bağımda güllerim açmıyor gayrı Kuruyup kuruyup gidiyor işte Yağmur ile dolu yağdı yoluma Gurbetlik hasretlik çöktü dalıma Felek kelepçesin taktı koluma Sürüyüp sürüyüp gidiyor işte Sürüyüp sürüyüp gidiyor işte Bağımda güllerim açmıyor gayrı ** Kuruyup kuruyup gidiyor işte