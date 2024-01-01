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7/24 Dinle Ben....

Ben.... Şarkı Sözleri

Zerrin Özer Ben.... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Ben.... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben.... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zerrin Özer

Zerrin Özer

Ben....

  • Havada Bulut Yok

  • Ağlayamıyorum

  • Benimsin

  • Dayanamıyorum

  • Gönlümün Sultanısın

  • Senede Bir Gün

  • Bir Düşmeye Gör

  • Bu Şehirde

  • Penceresi Önünde

  • Gel Barışalım

  • Yoksun Sen

  • Ağlamıyacaksın

  • Kurulsam Gönül Tahtına

  • Ben Böyleyim

  • Seninle Başım Dertte

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