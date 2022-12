Zerrin Özer

Hem vazgeçip hem seçtiklerimle Yepyeni bir dünya kursam Hem isteyip de hem yapmadığım Hayallerim gerçek olsa *** Evli olup bekar kalsam Çalışmadan zengin olsam Çok yiyerek zayıflasam Sevgilimden ayrılmadan Her gün yeni aşk yaşasam Gizli olsa, herkes bilse *** Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana *** Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana *** Hem vazgeçip hem sevdiklerimle Yepyeni bir dünya kursam Hem isteyip de hem yapmadığım Hayallerim gerçek olsa *** İstemeden seçtiklerim Ne işim var burada benim? Ben aslında caz severim Çok yaşasam, yaşlanmasam Estetiksiz güzel olsam Olgunlaşıp, çocuk kalsam *** Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana *** Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana Bana, hep bana bana, hep bana bana, hep bana

Ünzile insan dölü On kardeş beşi ölü Büyüdükçe ufak Ve gelir de görücü *** İnci gibi dişi Görücü bilir işi Söğüdüm ağlar gider Olur hatun kişi *** Varmadan sekizine Ergin oldu Ünzile Hem çocuk,hem de kadın On ikisinde ana Bir gül gibi al ve narin Bir su gibi saydam ve sakin Susar kadın ünzile *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor *** Korkar durur gitmez Köyün en son çitine İnanır o sınırda dünyanın bittiğine Ünzile insan dölü Bilinmezlere gebe Sırların mihletini yüklenip de beline *** Varmadan sekizine Ergin oldu Ünzile Hem çocuk hem de kadın On ikisinde ana Bir gül gibi al ve narin Bir su gibi saydam ve sakin Susar kadın Ünzile *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor.